Разумный подход. Вместо частного сектора в центре Барнаула построят массивный ЖК

Девелопер образовал участок после выкупа частного сектора

24 июня 2026, 11:05, ИА Амител

Проект ЖК в пер. Некрасова / Фото: проектная компания "Планета"

Многоквартирный дом на 223 квартиры планируют возвести на пересечении ул. Пролетарской и пер. Некрасова (недалеко от элеватора). Эскизы ЖК представлял на градсовете архитектор Кирилл Храбрых. Он отметил, что комплекс будет разноэтажным — две секции по 12 этажей, еще одна — 14, а часть помещений первого этажа отдадут под коммерцию.

На повышение

ЖК расположен на месте частного сектора: ранее здесь находились несколько частных домов. Застройщик "Прайд Инвест" их выкупил и снес. Как отметил Кирилл Храбрых, дом построят "лицом" к переулку Некрасова, который имеет перепад рельефа. При этом на возвышении решено поставить 14-этажную секцию.

Перепад рельефа позволил организовать в ЖК подземно-наземный паркинг. Он по проекту состоит из двух независимых парковок, рассчитанных на 100 машино-мест. Дополнительно 43 машино-места запроектированы на участке.

Проект ЖК в пер. Некрасова / Фото: проектная компания "Планета"

Здание построят из сборных железобетонных конструкций. Нижние этажи и подземная автостоянка будут монолитными. В отделке фасадов архитекторы применят бетонную плитку под кирпич и фиброцементные панели белых и коричневых оттенков. Во дворе появится современное благоустройство.

«Проект предлагает комплексное благоустройство с организацией открытых каменных площадок для отдыха разных возрастных групп. В радиусе нормативной пешеходной доступности располагаются учреждения начального, дополнительного и среднего образования, предприятия обслуживания, продуктовые и хозяйственные магазины, спортивные центры», — отметил Кирилл Храбрых.

На пользу горожанам

Члены градсовета, обсуждая проект, обратили внимание на показатель жилищной обеспеченности, который необходим для расчета благоустройства на территории ЖК.

Справка

Жилищная обеспеченность — это расчетное значение, которое показывает, сколько квадратных метров суммарной поэтажной площади жилья приходится на одного человека. Именно этот показатель используют как базу, чтобы рассчитать, сколько людей будет жить в ЖК, и на этом основании спланировать для них инфраструктуру: дворы, детские площадки, парковки и так далее.

«Дело в том, что согласно Правилам землепользования и застройки города Барнаула сейчас применяется показатель в 30 квадратных метров. Имейте это в виду», — отметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

Проект ЖК в пер. Некрасова / Фото: проектная компания "Планета"

Представитель проектной компании отметил: расчет всех площадок с учетом жилищной обеспеченности в 25 и 30 "квадратов", и по обоим показателям проект укладывается в нормативы. Однако за основу взят показатель в 25 "квадратов".

Депутат городской думы Сергей Струченко поинтересовался судьбой не снесенного частного дома, который может оказаться рядом со стройкой. Представитель компании-застройщика пояснил: девелопер столкнулся с "потребительским экстремизмом", и дело рассматривает суд.

«У нас были заключены предварительные договоры [выкупа]. Но в процессе жители отказались, увеличили стоимость в четыре раза. Наша доля — 11/12. Осталось шесть квадратных метров, за которые требуют 8 млн руб. Дело находится в суде, назначена экспертиза», — отметил представитель девелопера.

В итоге проект утвердили. Эксперты оценили не только его "честные" технико-экономические показатели, но и архитектуру ЖК, и то, что он развивает приобскую часть города.

«Использование в расчетах жилищной обеспеченностью 25 "квадратов" на человека — это намного честнее. Почему? Потому что мы должны принимать во внимание все возрастающий уровень автомобилизации в стране и в городе. Объемно-пространственное решение здания выполнено на хорошем эстетическом уровне. Но больше всего меня радует, что продолжается формирование застройки вдоль улицы районного значения. На мой взгляд, это на пользу городу и горожанам», — сказал архитектор Сергей Боженко.