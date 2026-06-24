Разумный подход. Вместо частного сектора в центре Барнаула построят массивный ЖК
Девелопер образовал участок после выкупа частного сектора
24 июня 2026, 11:05, ИА Амител
Многоквартирный дом на 223 квартиры планируют возвести на пересечении ул. Пролетарской и пер. Некрасова (недалеко от элеватора). Эскизы ЖК представлял на градсовете архитектор Кирилл Храбрых. Он отметил, что комплекс будет разноэтажным — две секции по 12 этажей, еще одна — 14, а часть помещений первого этажа отдадут под коммерцию.
На повышение
ЖК расположен на месте частного сектора: ранее здесь находились несколько частных домов. Застройщик "Прайд Инвест" их выкупил и снес. Как отметил Кирилл Храбрых, дом построят "лицом" к переулку Некрасова, который имеет перепад рельефа. При этом на возвышении решено поставить 14-этажную секцию.
Перепад рельефа позволил организовать в ЖК подземно-наземный паркинг. Он по проекту состоит из двух независимых парковок, рассчитанных на 100 машино-мест. Дополнительно 43 машино-места запроектированы на участке.
Проект ЖК в пер. Некрасова / Фото: проектная компания "Планета"
Здание построят из сборных железобетонных конструкций. Нижние этажи и подземная автостоянка будут монолитными. В отделке фасадов архитекторы применят бетонную плитку под кирпич и фиброцементные панели белых и коричневых оттенков. Во дворе появится современное благоустройство.
«Проект предлагает комплексное благоустройство с организацией открытых каменных площадок для отдыха разных возрастных групп. В радиусе нормативной пешеходной доступности располагаются учреждения начального, дополнительного и среднего образования, предприятия обслуживания, продуктовые и хозяйственные магазины, спортивные центры», — отметил Кирилл Храбрых.
На пользу горожанам
Члены градсовета, обсуждая проект, обратили внимание на показатель жилищной обеспеченности, который необходим для расчета благоустройства на территории ЖК.
Справка
Жилищная обеспеченность — это расчетное значение, которое показывает, сколько квадратных метров суммарной поэтажной площади жилья приходится на одного человека. Именно этот показатель используют как базу, чтобы рассчитать, сколько людей будет жить в ЖК, и на этом основании спланировать для них инфраструктуру: дворы, детские площадки, парковки и так далее.
«Дело в том, что согласно Правилам землепользования и застройки города Барнаула сейчас применяется показатель в 30 квадратных метров. Имейте это в виду», — отметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.
Проект ЖК в пер. Некрасова / Фото: проектная компания "Планета"
Представитель проектной компании отметил: расчет всех площадок с учетом жилищной обеспеченности в 25 и 30 "квадратов", и по обоим показателям проект укладывается в нормативы. Однако за основу взят показатель в 25 "квадратов".
Депутат городской думы Сергей Струченко поинтересовался судьбой не снесенного частного дома, который может оказаться рядом со стройкой. Представитель компании-застройщика пояснил: девелопер столкнулся с "потребительским экстремизмом", и дело рассматривает суд.
«У нас были заключены предварительные договоры [выкупа]. Но в процессе жители отказались, увеличили стоимость в четыре раза. Наша доля — 11/12. Осталось шесть квадратных метров, за которые требуют 8 млн руб. Дело находится в суде, назначена экспертиза», — отметил представитель девелопера.
В итоге проект утвердили. Эксперты оценили не только его "честные" технико-экономические показатели, но и архитектуру ЖК, и то, что он развивает приобскую часть города.
«Использование в расчетах жилищной обеспеченностью 25 "квадратов" на человека — это намного честнее. Почему? Потому что мы должны принимать во внимание все возрастающий уровень автомобилизации в стране и в городе. Объемно-пространственное решение здания выполнено на хорошем эстетическом уровне. Но больше всего меня радует, что продолжается формирование застройки вдоль улицы районного значения. На мой взгляд, это на пользу городу и горожанам», — сказал архитектор Сергей Боженко.
11:25:44 24-06-2026
да-с, с архитектурой у нас швах.
а ещё боремся за звание столицы мирра...
11:26:12 24-06-2026
в центре города не должно быть деревни, как и человейников в 20 этажей.
что-то типа ютсона
15:21:47 24-06-2026
Трагати (11:26:12 24-06-2026) в центре города не должно быть деревни, как и человейников в... Там недалеко,по-моему, тоже будут строить многоэтажки. Маленький город в городе. Если власти думают о рождаемости,должны быть созданы условия: поликлиники, детские сады,школы, парки, спортивные школы, велодорожки, аптеки и т.д. Необходимо подумать о безопасности дорог.
15:36:59 24-06-2026
Гость (15:21:47 24-06-2026) Там недалеко,по-моему, тоже будут строить многоэтажки. Мален... Вам сколько годиков? Почему столько наивности? Власти только говорят о рождаемости. По факту ничего и никогда не делается.
11:45:02 24-06-2026
А детсад? а школа? в этом районе нет ничего!!!
12:16:48 24-06-2026
Мария (11:45:02 24-06-2026) А детсад? а школа? в этом районе нет ничего!!!...
Наверное, построят поликлинику, школу, детский сад и расширят дороги,потому что ужасные пробки в городе. Главное, сделают новый водопровод, отопление, потому что изношенность на грани добра и зла.
Обязательно должна быть зеленая зона. Воздух в городе ужасный!!! Как недавно писали, самая сложная ситуация с качеством воздуха складывается в Центральном районе города. Канцерогены, сажа и пыль...
Власти знают эти проблемы, думают и заботятся о народе.
17:42:14 24-06-2026
Гость (12:16:48 24-06-2026) Наверное, построят поликлинику, школу, детский сад и рас...
наверное построят. на выезде из города в сторону Павловска
13:16:04 24-06-2026
Мария (11:45:02 24-06-2026) А детсад? а школа? в этом районе нет ничего!!!... Там дет. дом есть.
11:57:04 24-06-2026
С какого перепуга,имея 2х этажный дом и 10 соток в центре,я должен жить в многоэтажном "чемодане" в интересах каких то абстрактных интересов и людей.Такими стройками уничтожаются
истории фамилий и города.Лучше разработать требования к содержанию и внешнему виду домостроений,а так выгодополучатель один это застройщик.
12:01:51 24-06-2026
25 метров - студия, в ней живут 2-3 человека. 45 - двухкомнатная квартира, в ней живут не 1,5 человека, а 3-4. Норма занижена в 2-3 раза. Поэтому парковок и не хватает
12:24:03 24-06-2026
А инфраструктура??? В этом месте не хватает поликлиники и школы. Нужны детские центры, спортивные школы , студии детского творчества. А дороги справятся с увеличением автомобилистов?
12:58:12 24-06-2026
Гость (12:24:03 24-06-2026) А инфраструктура??? В этом месте не хватает поликлиники и шк... Судя по количеству парковочных мест там жить будут те, у кого автомобилей нет.
12:35:05 24-06-2026
На 223 квартиры 143 парковочных места. А остальным куда? Всё как всегда.
14:28:12 24-06-2026
Гость (12:35:05 24-06-2026) На 223 квартиры 143 парковочных места. А остальным куда? Всё... во-во, учитывая как деградирует общественный транспорт, скоро иметь 2 машины на семью станет нормой.
В советские годы я был уверен что в полночь уеду на рейсовом автобусе, часто студентом так и уезжал, например, на Южный последний автобус со Спартака уезжал в 00:30 (билет 5 копеек). А сейчас и в 22 часа фиг куда уедешь. Поэтому авто - не роскошь, а необходимое средство передвижения
23:49:25 25-06-2026
Гость (12:35:05 24-06-2026) На 223 квартиры 143 парковочных места. А остальным куда? Всё... Остальных минимум сотня!!! Не знаю где это место, но соседним домам и магазинам не завидую...
14:12:35 24-06-2026
Да строительным хапугам нас рать как потом там будут жить люди . Сами они там ни за что и никогда даже не войдут в двери этого муравейника. Побрехгуют. Ишь, судятся они. Задавятся за эти 8 миллионов, хотя нагребут потом с этого же дома сотни миллионов. А уж сколько нахапают , заменив стройматериалы на дерьмо...Но за рубль удавятся.
14:54:03 24-06-2026
гость (14:12:35 24-06-2026) Да строительным хапугам нас рать как потом там будут жить л... Особенно когда внешние стены - это 30 см пенобетона. Пальцем протыкается. Турник страшно вешать - стена выпадет.
14:57:39 24-06-2026
Это писец, господа