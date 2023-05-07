Дома горят из-за пала сухой травы в Алтайском крае

Пострадало имущество жителей двух сёл

07 мая 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: t.me/brnl01

В Алтайском крае природные пожары приводят к возгоранию жилых домов. Об этом рассказывают подписчики в социальных сетях.

Как сообщили в телеграм-канале "В курсе 22", в селе Родино Родинского района из-за пала сухой травы сгорели жилой дом и хозпостройки.

В паблике "Барнаул 1" подписчики рассказали, что от травы огонь перекинулся на баню.

Напомним, что вечером 6 мая в Барнауле произошёл серьёзный пожар в ТЦ "Норд-Вест".