По данным аналитиков, подготовка авто к зимнему сезону обойдется примерно в 17,8 тыс. рублей

19 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

На подготовку автомобиля к зимнему сезону россияне потратили на 16% больше, чем в 2023 году. Общая сумма расходов составила примерно 17,8 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

"Если учитывать комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль (аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа, услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию) в качестве условного набора товаров и услуг для подготовки машины к зиме, выходит 17 848 рублей – на 16% выше уровня прошлого года", – сравнили авторы исследования средние чеки 2023 и 2024 годов.

Также аналитики выяснили динамику трат по отдельным товарам зимнего автонабора. Средний чек на покупку щеток стеклоочистителя достиг 1109 рублей, что на 15% выше прошлогоднего уровня. По незамерзающей жидкости он вырос на 13% – до 306 рублей, по аккумулятору – на 10%, до 6405 рублей. Услуги шиномонтажа и автосервиса выросли в цене на 17% (до 2670 рублей) и на 19% (до 7358 рублей) соответственно.

В первой половине ноября эксперты зафиксировали повышенный спрос на услуги шиномонтажа и сезонного техобслуживания. Это объяснили отложенным спросом из-за теплой погоды в начале осени.

Рост среднего чека также произошел на фоне активного обновления автопарка и увеличения вторичного рынка авто.