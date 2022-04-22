Баскетболисты БК «Барнаул» выиграли у подмосковных «Химок»

Баскетболисты команды «Барнаул» во второй раз выиграли в Ижевске. Там с 20 по 29 апреля проходит финальный турнир чемпионата мужской Суперлиги-1 за 9-15 места.

22 апреля алтайские баскетболисты взяли верх над подмосковными «Химками» со счетом 78:72 (22:16,28:17,10:30,18:9). Самым результативным в составе барнаульцев стал Даниил Синегубов. В его активе 17 очков и восемь подборов.

Напомним, в стартовом поединке команда Евгения Горева одержала победу над уфимским «Уфимцем» — 101:78. Согласно изначальному расписанию 21 апреля «Барнаул» во второй игре должен был сыграть с командой СШОР «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Однако эту встречу перенесли на 26 апреля.

Теперь следующий матч турнира «Барнаул» проведет 24 апреля против ижевского клуба «Купол-Родники».