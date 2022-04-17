Манеж, пляж и гостиница. Как будет развиваться гребной канал в Барнауле в условиях санкций
Алтайский край лишился крупных международных спортивных турниров из-за событий на Украине
Международная федерация гребли (ICF) запретила участвовать нашим спортсменам в международных соревнованиях и перенесла из России в другие места два Кубка чемпионов, один из которых должен был пройти в Барнауле. Несмотря на санкции, гребной канал в Алтайском крае будет развиваться и в ближайшие годы там появятся гостиница, кафе, пляж и несколько спортивных манежей. Об этом сообщил председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков изданию «Алтайский спорт».
Какие соревнования отменили на гребном канале в Барнауле?
24-25 августа 2022 года на барнаульском гребном канале должны были пройти коммерческие старты, на которые ждали 48 лучших спортсменов. Кроме того, ожидалось, что на гребном канале в Барнауле в 2023 году пройдёт мировое первенство среди юниоров (17-18 лет). Неизвестна судьба и других крупных международных стартов, которые планировали провести на барнаульском гребном канале: чемпионатов Европы в 2024 году.
Но какие-то соревнования в Барнауле всё же будут проходить?
Да, но не международного статуса. Как пояснил Юрий Шамков, ведутся переговоры с руководством федерации о проведении у нас крупных российских состязаний в 2023 году. А этой осенью пройдут традиционные всероссийские соревнования «Кубок Константина Костенко».
Как будут развивать гребной канал в будущем?
Планируется возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки.
«В краевой адресной инвестиционной программе в этом году предусмотрены средства на работы в торце канала — здесь будет намыт и благоустроен участок с ограждением. Застройщиком-заказчиком работ будет „Алтайавтодор“, эта же организация была застройщиком-заказчиком при реконструкции подъездной дороги к каналу, отсыпала и асфальтировала парковки накануне этапа Кубка мира. Как понимаю, к осени данная стадия будет завершена, затем на территорию должны зайти частные компании и достроить бассейны, террасы, спортивные площадки, кафе, может быть, аттракционы, чтобы в 2023 году в краевом центре заработал новый городской пляж. Хотелось бы, чтобы это была всесезонная площадка», — отметил Юрий Шамков.
Президент федерации гребли Алтайского края не исключил, что также на территории появятся и спортивные объекты. Кроме того, планируется развивать территорию за зрительскими трибунами. Там может расположиться крытая хоккейная коробка, футбольное поле под крышей, игровой зал, теннисный корт.
«Все сооружения планируются из легковозводимых конструкций, как вариант, из материалов и по технологиям, которые использует „Алтай-Тент“. Следующий этап — гостиничный комплекс. Мы хотим получить такой набросок проекта, который можно было бы обсуждать и с интересантами, готовыми вложиться в развитие этого участка, и с властями», — добавил Юрий Шамков.
Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На турнире разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В Барнаул прилетели 157 спортсменов из 55 стран мира.