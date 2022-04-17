Манеж, пляж и гостиница. Как будет развиваться гребной канал в Барнауле в условиях санкций

Международная федерация гребли (ICF) запретила участвовать нашим спортсменам в международных соревнованиях и перенесла из России в другие места два Кубка чемпионов, один из которых должен был пройти в Барнауле. Несмотря на санкции, гребной канал в Алтайском крае будет развиваться и в ближайшие годы там появятся гостиница, кафе, пляж и несколько спортивных манежей. Об этом сообщил председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков изданию «Алтайский спорт».

Какие соревнования отменили на гребном канале в Барнауле?

24-25 августа 2022 года на барнаульском гребном канале должны были пройти коммерческие старты, на которые ждали 48 лучших спортсменов. Кроме того, ожидалось, что на гребном канале в Барнауле в 2023 году пройдёт мировое первенство среди юниоров (17-18 лет). Неизвестна судьба и других крупных международных стартов, которые планировали провести на барнаульском гребном канале: чемпионатов Европы в 2024 году.

Но какие-то соревнования в Барнауле всё же будут проходить?

Да, но не международного статуса. Как пояснил Юрий Шамков, ведутся переговоры с руководством федерации о проведении у нас крупных российских состязаний в 2023 году. А этой осенью пройдут традиционные всероссийские соревнования «Кубок Константина Костенко».

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Как будут развивать гребной канал в будущем?

Планируется возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки.

«В краевой адресной инвестиционной программе в этом году предусмотрены средства на работы в торце канала — здесь будет намыт и благоустроен участок с ограждением. Застройщиком-заказчиком работ будет „Алтайавтодор“, эта же организация была застройщиком-заказчиком при реконструкции подъездной дороги к каналу, отсыпала и асфальтировала парковки накануне этапа Кубка мира. Как понимаю, к осени данная стадия будет завершена, затем на территорию должны зайти частные компании и достроить бассейны, террасы, спортивные площадки, кафе, может быть, аттракционы, чтобы в 2023 году в краевом центре заработал новый городской пляж. Хотелось бы, чтобы это была всесезонная площадка», — отметил Юрий Шамков.

Президент федерации гребли Алтайского края не исключил, что также на территории появятся и спортивные объекты. Кроме того, планируется развивать территорию за зрительскими трибунами. Там может расположиться крытая хоккейная коробка, футбольное поле под крышей, игровой зал, теннисный корт.

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«Все сооружения планируются из легковозводимых конструкций, как вариант, из материалов и по технологиям, которые использует „Алтай-Тент“. Следующий этап — гостиничный комплекс. Мы хотим получить такой набросок проекта, который можно было бы обсуждать и с интересантами, готовыми вложиться в развитие этого участка, и с властями», — добавил Юрий Шамков.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На турнире разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В Барнаул прилетели 157 спортсменов из 55 стран мира.