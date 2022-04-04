Поддержавшему российских биатлонистов Фуркаду предложили помощь в получении гражданства России

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила помощь французскому биатлонисту Симону Фуркаду в получении российского гражданства. Её слова передаёт «РБК Спорт».

Напомним, что во время юношеского чемпионата мира по биатлону в США Симон Фуркад разорвал французский флаг, чтобы сделать из него флаг России и закрепить его на вакс-кабине российских спортсменов.

Фуркад также высказался против отстранения спортсменов из России, так как это, по его мнению, не поможет в урегулировании политической ситуации.

После этого брат Симона, Мартен Фуркад, заявил о том, что он сталкивается с травлей из-за высказываний брата.

Журова отметила, что Симон Фуркад сможет переехать в Россию, если столкнётся с серьёзной травлей во Франции. По её словам, российские власти протянут ему руку помощи и помогут получить гражданство.