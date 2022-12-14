Волейболистки «Алтай-АГАУ» дважды проиграли в Чите

Волейболистки команды «Алтай-АГАУ» потерпели два поражения в Чите. Там с 13 по 18 декабря проходят матчи третьего тура высшей лиги «Б» женского чемпионата России.

В стартовый день турнира барнаульские девушки проиграли лидеру соревнований — «Сахалину» из Южно-Сахалинска со счётом 0:3 (18:25, 18:25, 14:25).

Сегодня «Алтай-АГАУ» вновь потерпел поражение в трёх партиях. В этот раз от «Олимпа» из Новосибирской области.

Барнаульская команда занимает последнее, шестое место в турнирной таблице группы «Сибирь».

Завтра, 15 декабря, «Алтай-АГАУ» встретится с «Приморочкой» из Владивостока.