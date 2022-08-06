Воспитанники академии «Динамо» стали победителями турнира памяти Геннадия Смертина

В Барнауле состоялся VI футбольный турнир памяти известного алтайского тренера Геннадия Смертина. Главный кубок завоевали игроки московской Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина.

Участие в турнире принимали восемь команд, состоящие из футболистов 2011 года рождения: Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина из Москвы, Воронежа, Владивостока, Барнаула, Республики Дагестан, спортивной школы «Бердск», футбольных клубов «Новосибирск» и «Алтай». Четыре дня они упорно сражались при поддержке болельщиков на футбольном поле школы Алексея Смертина.

С первых дней соревнований определились два явных лидера — московское «Динамо» и «Динамо» из Махачкалы, которые и оказались в финале.

— В футбольных баталиях команды показали высокий уровень игры, — отметил вице-президент Алтайской краевой федерации футбола Борис Трофимов. — Турнир позволил командам оценить свои силы. И чем сильнее соперники, тем больше желание у юных футболистов расти в своём мастерстве. Соревнования показали, что детско-юношеский футбол становится популярным в стране. По инициативе президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, с этого года запущена юношеская футбольная лига, в которой участвует и наша команда школы Алексея Смертина «Алтай».

В итоге главный приз турнира завоевали футболисты Академии «Динамо» Москва. Стоит отметить, что они выиграли все четыре матча, а разница забитых и пропущенных мячей составила аж 19:1. Серебро завоевали Академия «Динамо» Махачкала. Третье место у «Динамо» из Барнаула. Далее «Динамо» Владивосток, команда «СШ Бердск» и футбольный клуб «Алтай».

Специальные призы получили и отдельные игроки. Так, Матвей Абдулхаликов («Динамо» Москва) был признан лучшим игроком турнира. В конкретных амплуа кубки получили: вратарь Амирхан Махмудов («Динамо» Махачкала), защитник Сергей Копа («Динамо» Владивосток), полузащитник Савелий Сбитнев («Динамо» Барнаул), нападающий Тагир Аташев («Динамо» Махачкала) и бомбардир Арсений Сушевский («Динамо» Москва).