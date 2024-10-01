Собаки, налоги и алкоголь. Какие законы примут алтайские депутаты на сессии в октябре

На рассмотрении АКЗС много важных для жителей региона вопросов

01 октября 2024, 12:00, Александра Черданцева

Депутаты АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая осенняя сессия алтайского парламента пройдет в этом году не в конце сентября, как обычно, а 2 октября. Заседание перенесли почти на неделю из-за Дней Алтайского края в Совете Федерации. Дата поменялась, а список важных законопроектов – нет. Депутатам предстоит принять резонансные поправки в закон о бездомных животных, увеличить краевой бюджет, отметить курортный сбор и расширить льготу по транспортному налогу для многодетных. Что еще – читайте в обзоре на amic.ru.

Бездомные собаки

Пожалуй, главный вопрос сессии – поправки в закон о бездомных животных. Разработчики предлагают ввести в Алтайском крае обязательную регистрацию и маркирование собак. Также разрешается проводить умерщвление животных гуманными медикаментозными методами. Но, конечно, не всех подряд, а только агрессивных и нападающих. И не сразу после нападения, а после проверки ситуации специальной комиссией.

Кстати, это уже второе, окончательное чтение. Первое прошло еще летом и было поддержано большинством депутатов.

Краевой бюджет

Главный финансовый документ региона прирастет на 15,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и поступлений из федерального бюджета. Объем казны теперь составит 164,9 млрд. Дополнительные средства пойдут на поддержку муниципалитетов, зарплату бюджетников, дорожное хозяйство и другие направления.

Транспортный налог

Депутаты рассмотрят вопрос расширения льготы на оплату транспортного налога для ветеранов боевых действий и многодетных родителей. Сейчас льгота действует на авто до 150 лошадиных сил, а будет – до 200 лошадиных сил.

Курортный сбор

Курортный сбор в Белокурихе отменят. Напомним, его ввели с мая 2018 года как эксперимент. Заканчивается он 31 декабря 2024 года. И с 1 января 2025-го будет отменен.

Впрочем, сразу после этого введут новый налог – туристический. И уже по всей стране. Но каким он будет – решают уже муниципалитеты. На федеральном уровне установлено, что в сутки его размер должен составлять не менее 100 рублей.

Продажа алкоголя

Фракция ЛДПР предлагает запретить продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Но не всех, а только там, где вход в "пивнушку" находится с той же стороны, что и входы в подъезды. Поскольку предложение вносит только одна фракция, для принятия поправок ей придется заручиться поддержкой и других фракций. И пока непонятно, примут ли этот закон.

Назначение руководителя КГУП "Аптеки Алтая"

На сессии рассмотрят вопрос назначения директора Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая". Минздрав предлагает на этот пост Марину Годову. Сейчас руководит АКГУП Ольга Халковская.

Новый депутат

По итогам довыборов в сентябре этого года в АКЗС появился новый депутат. Место, освободившееся после назначения Ивана Нифонтова министром спорта, занял гендиректор компании "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко. Он, как и его предшественник, представляет партию "Единая Россия".

Ресоциализация заключенных

С начала 2024 года в России действует институт пробации – комплекс мер по ресоциализации, коррекции социального поведения и адаптации осужденных и бывших заключенных. Теперь этим будут заниматься и в Алтайском крае. Для этого принимают закон, где прописаны задачи органов власти.

Поддержка благотворительности

В законе пропишут новые формы господдержки благотворительных и волонтерских организаций. Например, гранты, предоставление помещений бесплатно или по льготной цене, конкурсы и поощрение на краевом уровне.

Медаль "Родительская слава"

Увеличится размер единовременного денежного вознаграждения одному из родителей, удостоенного медали "Родительская слава". Раньше он составлял 15 тысяч рублей, теперь будет – 30 тысяч.

СВО и Молодежный парламент

Участники специальной военной операции получат преимущественное право на включение в состав Молодежного парламента Алтайского края. Это же право будет и у других граждан, прошедших военную или иную приравненную к ней службу.