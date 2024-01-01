Медианная зарплата на Алтае выросла на 31% по сравнению с декабрем 2022 года

Самую большую прибавку ощутили ветврачи

01 января 2024, 11:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В декабре 2023 года медианная зарплата в Алтайском крае составила 42 500 рублей, что на 31% больше, чем год назад, следует из данных исследовательского центра "Зарплата.ру".

Самый существенный рост оплаты труда наблюдается у ветеринарных врачей (+37%), агрономов (+32%), агентов по недвижимости (+28%), швей (+23%).

Самыми востребованными вакансиями массового найма в Алтайском крае стали продавцы-консультанты, разнорабочие, курьеры, менеджеры по продажам, водители. Среди высококвалифицированных специалистов чаще всего искали врачей, монтажников, учителей, бухгалтеров и слесарей.

*Медианная заработная плата – срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина – больше.