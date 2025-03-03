США отказались финансировать Украину, пока Зеленский "не приедет с миром"
Требования президента Украины "были нелепы", заявил министр торговли США
03 марта 2025, 09:30, ИА Амител
Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву финансовую помощь и гарантии безопасности, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на телеканал Fox News сообщает РИА Новости.
"Его требования были нелепы. Они не были разумны", – сказал Латник.
Он отметил, что США не намерены выделять Украине средства, пока Владимир Зеленский не приедет в Америку для обсуждения мирного урегулирования. Латник заявил, что президенту Украины нужно было напрямую услышать от Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром".
Напомним, в пятницу в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.
После встречи президент США заявил, что украинский лидер "не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам".
09:59:33 03-03-2025
велики ему выдали уже монеток.
и ефросоюз напрягся.
так что походу 2025 намечаестя сложным.
10:56:19 03-03-2025
США отказались финансировать Украину --- ну все равно хорошая новость, может приблизить мир
10:59:10 03-03-2025
Бред и только.
11:00:07 03-03-2025
пока Зеленский "не приедет с миром" --- его союзники, которые хотели Трампа посадить и даже убить, ему не разрешат мириться. У него же тоже там счета, дома нацики, при неудачном раскладе может сесть
12:01:29 03-03-2025
Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть месяцев.
13:42:23 03-03-2025
Гость (12:01:29 03-03-2025) Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть мес... ламать - не строить.
вот вы читали что настрадаммус и вагна про него писали?
13:45:53 03-03-2025
Гость (12:01:29 03-03-2025) Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть мес... Не сорок шесть,а 22
13:54:11 03-03-2025
Гость (13:45:53 03-03-2025) Не сорок шесть,а 22... 4 года же?? у вас ест другая информация?
13:50:33 03-03-2025
Гость (12:01:29 03-03-2025) Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть мес... Там красавчик Вэнс на подходе...