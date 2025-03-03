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США отказались финансировать Украину, пока Зеленский "не приедет с миром"

Требования президента Украины "были нелепы", заявил министр торговли США

03 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Флаг США / Фото: Luke Michael / Unsplash
Флаг США / Фото: Luke Michael / Unsplash

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву финансовую помощь и гарантии безопасности, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на телеканал Fox News сообщает РИА Новости.

"Его требования были нелепы. Они не были разумны", – сказал Латник.

Он отметил, что США не намерены выделять Украине средства, пока Владимир Зеленский не приедет в Америку для обсуждения мирного урегулирования. Латник заявил, что президенту Украины нужно было напрямую услышать от Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром".

Напомним, в пятницу в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.

После встречи президент США заявил, что украинский лидер "не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам".

США Политика международные отношения украина

Комментарии 9

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Musik

09:59:33 03-03-2025

велики ему выдали уже монеток.
и ефросоюз напрягся.
так что походу 2025 намечаестя сложным.

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Гость

10:56:19 03-03-2025

США отказались финансировать Украину --- ну все равно хорошая новость, может приблизить мир

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Гость

10:59:10 03-03-2025

Бред и только.

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Гость

11:00:07 03-03-2025

пока Зеленский "не приедет с миром" --- его союзники, которые хотели Трампа посадить и даже убить, ему не разрешат мириться. У него же тоже там счета, дома нацики, при неудачном раскладе может сесть

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Гость

12:01:29 03-03-2025

Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть месяцев.

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Musik

13:42:23 03-03-2025

Гость (12:01:29 03-03-2025) Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть мес... ламать - не строить.
вот вы читали что настрадаммус и вагна про него писали?

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Гость

13:45:53 03-03-2025

Гость (12:01:29 03-03-2025) Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть мес... Не сорок шесть,а 22

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Musik

13:54:11 03-03-2025

Гость (13:45:53 03-03-2025) Не сорок шесть,а 22... 4 года же?? у вас ест другая информация?

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Гость

13:50:33 03-03-2025

Гость (12:01:29 03-03-2025) Трамп, второй месяц чудит, в запасе осталось сорок шесть мес... Там красавчик Вэнс на подходе...

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