США отказались финансировать Украину, пока Зеленский "не приедет с миром"

Требования президента Украины "были нелепы", заявил министр торговли США

03 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Флаг США / Фото: Luke Michael / Unsplash

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву финансовую помощь и гарантии безопасности, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на телеканал Fox News сообщает РИА Новости.

"Его требования были нелепы. Они не были разумны", – сказал Латник.

Он отметил, что США не намерены выделять Украине средства, пока Владимир Зеленский не приедет в Америку для обсуждения мирного урегулирования. Латник заявил, что президенту Украины нужно было напрямую услышать от Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром".

Напомним, в пятницу в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.

После встречи президент США заявил, что украинский лидер "не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам".