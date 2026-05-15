США полностью отвергли мирный план Ирана из 14 пунктов

Штаты остались верны политике давления, особенно в вопросе иранской ядерной программы, отмечает Tehran Times

15 мая 2026, 21:38, ИА Амител

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США полностью отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Об этом сообщила газета Tehran Times, обратил внимание ТАСС.

По данным издания, Тегеран получил ответ на свое письменное предложение по урегулированию. Отмечается, что США отвергли все предложения и остались верны своей политике давления, особенно в вопросе иранской ядерной программы.

Издание указывает, что если бы Соединенные Штаты приняли предложения, то Иран был готов начать второй этап переговоров по вопросам, включающим в себя ядерное досье.

Напомним, 10 мая Иран передал Пакистану ответ на американские предложения по урегулированию. По данным источников The Wall Street Journal, Тегеран отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивают США. Как отмечала газета, иранская сторона выразила готовность согласиться на приостановку обогащения урана, но не на требуемые 20 лет. Позднее Дональд Трамп назвал ответ Тегерана неприемлемым.