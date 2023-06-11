Стало известно, с подозрением на какой недуг госпитализировали Стаса Пьеху
Врачи провели ему коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством
11 июня 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стас Пьеха, о госпитализации которого стало известно накануне, попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Об этом сообщает Mash.
По данным СМИ, певца привезли в медицинское учреждение ночью. Врачи экстренно провели ему коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством – этим методом пользуются, чтобы избежать открытых операций на сердце.
Инфаркт удалось предотвратить. Пьеха продолжает находиться в реанимации под надзором врачей.
19:10:33 11-06-2023
А бабка как ?