Стало известно, с подозрением на какой недуг госпитализировали Стаса Пьеху

Врачи провели ему коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством

11 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стас Пьеха, о госпитализации которого стало известно накануне, попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Об этом сообщает Mash.

По данным СМИ, певца привезли в медицинское учреждение ночью. Врачи экстренно провели ему коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством – этим методом пользуются, чтобы избежать открытых операций на сердце.

Инфаркт удалось предотвратить. Пьеха продолжает находиться в реанимации под надзором врачей.