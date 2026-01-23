Стали известны подробности ДТП с автобусом в Бийске, в котором пострадал ребенок
Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу
23 января 2026, 10:00, ИА Амител
В Бийске днем 22 января на улице Мерлина автобус сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло около 13:35 в районе дома № 20, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, водитель автобуса ГАЗ маршрута № 77, мужчина 1966 года рождения, совершил наезд на школьника, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Как уточняли ранее медики Станции скорой помощи, угрозы жизни пострадавшего нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники полиции.
Ранее прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль расследование дела о гибели четырехлетней девочки в Бийске под колесами двух транспортных средств.
Комментарии 0