Стали известны подробности ДТП с автобусом в Бийске, в котором пострадал ребенок

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу

23 января 2026, 10:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске днем 22 января на улице Мерлина автобус сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло около 13:35 в районе дома № 20, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса ГАЗ маршрута № 77, мужчина 1966 года рождения, совершил наезд на школьника, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Как уточняли ранее медики Станции скорой помощи, угрозы жизни пострадавшего нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники полиции.

Ранее прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль расследование дела о гибели четырехлетней девочки в Бийске под колесами двух транспортных средств.