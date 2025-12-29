Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с гибелью четырехлетней девочки в Бийске
Ребенка сбил сначала легковой автомобиль, затем автобус
29 декабря 2025, 17:50, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль расследование дела о гибели четырехлетней девочки в Бийске под колесами двух транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
«По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ход расследования и принятие процессуального решения поставлены прокурором региона на контроль», – говорится в сообщении.
Трагическое ДТП случилось 28 декабря. По предварительным данным, на ул. Красноармейской, 85, на девочку, которая выбежала из салона припаркованного авто, сначала наехала машина Hyundai Sonata, затем автобус ПАЗ-4234. Ребенок скончался на месте происшествия.
Ранее в Бийске Nissan Qashqai сбил 11-летнюю девочку на зебре. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
18:14:28 29-12-2025
бедный ребенок, какое горе для родителей. Сил.
22:57:12 29-12-2025
Наташа (18:14:28 29-12-2025) бедный ребенок, какое горе для родителей. Сил.... Родители же и прозевали...как с открытыми окнами - так и это, двери остановившейся машинф. КТАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя выходить без позволения
18:29:53 29-12-2025
Беда... Выход пассажира опасное мероприятие
22:58:03 29-12-2025
Гость (18:29:53 29-12-2025) Беда... Выход пассажира опасное мероприятие... она открыла дверь, выскочила и побежала. Это все буквально 5 секунд "длилось"
16:16:02 30-12-2025
Гость (18:29:53 29-12-2025) Беда... Выход пассажира опасное мероприятие... Авто и автобус - "контрольный выстрел", чтоб наверняка. Бийск, вы с ума посходили?