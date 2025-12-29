Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с гибелью четырехлетней девочки в Бийске

Ребенка сбил сначала легковой автомобиль, затем автобус

29 декабря 2025, 17:50, ИА Амител

Место происшествия / Фото: кадр из видео Госавтоинспекции

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль расследование дела о гибели четырехлетней девочки в Бийске под колесами двух транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ход расследования и принятие процессуального решения поставлены прокурором региона на контроль», – говорится в сообщении.

Трагическое ДТП случилось 28 декабря. По предварительным данным, на ул. Красноармейской, 85, на девочку, которая выбежала из салона припаркованного авто, сначала наехала машина Hyundai Sonata, затем автобус ПАЗ-4234. Ребенок скончался на месте происшествия.

Ранее в Бийске Nissan Qashqai сбил 11-летнюю девочку на зебре. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.