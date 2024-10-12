Следствие проверяет второго взяткодателя по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Дело второго взяткодателя по делу Шеломенцева Дениса Илюшина все еще нет в суде

12 октября 2024, 07:40, Антон Дегтярев

Денис Илюшин / Фото со страницы Дениса Илюшина во "ВКонтакте"

На стадии проверки процессуального следствия находятся материалы в отношении руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который стал вторым взяткодателем бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. Об этом рассказала прокурор на судебном заседании по делу чиновника 11 октября 2024 года.

Журналисту amic.ru гособвинитель пояснила, что дело против Илюшина в разработке пока не находится. Больше ничего она говорить не стала, сославшись на тайну следствия.

Ранее amic.ru делал запросы в Объединенные пресс-центры судов Алтайского края и Томской области. В судах обоих регионов дела в отношении Дениса Илюшина не оказалось.

Напомним, что Денис Илюшин фигурирует в обвинении Шеломенцева по статье "Получение крупной взятки". В 2020 году Антон Шеломенцев со своим бывшим заместителем Сергеем Щукиным решили построить открытые склады для хранения инертных материалов в Барнауле. Шеломенцев предложил Денису Илюшину разработать проектную документацию для строительства складов стоимостью 350 тысяч рублей. В итоге Илюшин всю работу сделал, но не за деньги, а в обмен на покровительство от Шеломенцева при заключении госконтрактов. В Томске Щукин забрал у Илюшина проект, передал его в барнаульский градсовет и получил разрешение на строительство.

Уже в 2022 году Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву взятку 250 тысяч рублей. В итоге Илюшин в виде услуг (проектной документации за 350 тысяч рублей) и денег (250 тысяч рублей) передал Шеломенцеву взятки на 600 тысяч рублей.

Напомним, что Антона Шеломенцева также обвиняют в "получении взятки в особо крупном размере" и ее отмывании. А именно в 2020 году Антон Шеломенцев через Сергея Щукина получил от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного 2 млн рублей за покровительство. Эти деньги Шеломенцев "отмыл", купив автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество. Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.

Сейчас взяткодатель Олег Бесчастный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще 29 июля его дело передали из Индустриального в Центральный районный суд, но процесс там пока не начался. А вот посредника и бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству Сергея Щукина суд уже приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три месяца. Также ему выписали штраф 2 млн рублей и запретили занимать госдолжности.