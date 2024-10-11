Суд против экс-замглавы Барнаула Шеломенцева попытались закрыть от СМИ

С ходатайством о закрытии процесса выступила прокурор

11 октября 2024, 16:25, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Прокурор Центрального районного суда Барнаула на заседании 11 октября 2024 года попросила судью закрыть от СМИ процесс по делу бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, которого подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

Почему суд хотели закрыть от СМИ?

Прокурор напомнила, что заседание становится закрытым, если на нем разглашается государственная или иная тайна – к ней относится банковская тайна, сведения о доходах и так далее. Так как на суде планировалось исследование письменных материалов дела с указанием банковских сведений, расчетных счетов, информации о деньгах подсудимого и свидетелей, гособвинитель посчитала, что дальнейшее рассмотрение дела должно идти в закрытом режиме.

Кроме того, в отношении иных участников процесса, которые проходят по делу Шеломенцева как свидетели, заведены уголовные дела, подчеркнула прокурор. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело против перевозчика Олега Бесчастного, приговор посредника Сергея Щукина не вступил в законную силу, а также "на стадии проверки процессуального следствия" находятся материалы в отношении второго взяткодателя, директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, сообщила прокурор.

"При таких обстоятельствах полагаю, что сведения, которые будут установлены в ходе судебного заседания, являются следственной тайной, которая не может быть разглашена до принятия решения по уголовному делу. Для исключения утечки информации, используемой в судебном заседании, которая имеет отношение к другим уголовным делам, прошу принять решение о закрытом судебном заседании на период судебного следствия", – отметила гособвинитель.

Адвокат Шеломенцева (на этом заседании защитник у подсудимого временно сменился) сказала, что вопрос должен остаться на усмотрение суда. Сам Шеломенцев отметил, что представители СМИ "лично ему не мешают".

В итоги судья решил отклонить ходатайство, так как оснований на то не было. Рассматривать дело продолжили в открытом порядке.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Как прошло заседание?

На самом заседании 11 октября свидетели не выступали. Прокурор зачитала письменные материалы дела, в том числе протоколы осмотра предметов, характеристики участников дела и распоряжения о назначении их на должности, а также телефонные разговоры Шеломенцева с другими фигурантами дела: Олегом Бесчастным, Денисом Илюшиным и Сергеем Щукиным. Следующее заседание пройдет 18 октября в 13:30.

На предыдущем заседании по делу выступил действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин. До этого все 15 свидетелей по делу на процесс не явились.

В чем обвиняют Шеломенцева?

По версии следствия, Шеломенцев, занимая пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника Сергея Щукина в мае 2020 года получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного. За деньги Шеломенцев обязался оказывать Бесчастному покровительство и дать ему право без каких-либо препятствий перевозить пассажиров на маршрутах № 41, 78 и других даже при отсутствии нужных автобусов.

Когда Шеломенцев получил деньги, он решил их "отмыть", купив с помощью Сергея Щукина автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей. Оставшуюся сумму Щукин забрал себе за посредничество. Сначала автомобиль записали на подставное лицо, Алексея Абрамова, а потом Абрамов фиктивно продал машину Шеломенцеву.

По данным эпизодам Шеломенцев обвиняется по двум статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Кроме того, Шеломенцева обвиняют по статье "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По информации следствия, не позднее 25 февраля 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить склады для хранения инертных материалов в Барнауле. Проектную документацию стоимостью 350 тысяч рублей Шеломенцев предложил разработать главе фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину. В обмен на покровительство Шеломенцева Илюшин согласился сделать проект, без оплаты он передал документы Щукину, затем проект представили на градсовете, где было получено разрешение на строительство объекта.

Кроме того, в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей. Всего от Илюшина Шеломенцев получил 600 тысяч рублей в виде наличных денег (250 тысяч рублей) и проектной документации на строительство складов (номинально она стоила 350 тысяч рублей, но денег за нее никто не отдал). За все это Шеломенцев должен был благосклонно относиться к компании и обеспечить заключение с ней госконтрактов.

Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.

Что с другими фигурантами дела?

Пока суд вынес приговор только одному фигуранту по делу Шеломенцева – бывшему заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула (его начальником был как раз Антон Шеломенцев) Сергею Щукину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. Также его оштрафовали на 2 млн рублей и запретили занимать госдолжности.

Дело против взяткодателя Олега Бесчастного еще в июле 2024 года направили в Центральный районный суд, однако процесс там все еще не стартовал.

Дела Дениса Илюшина все еще нет в судах ни Алтайского края, ни Томской области.