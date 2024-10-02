Условно и минимальный штраф. Суд вынес приговор посреднику по делу Шеломенцева
Обвинение просило отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима
02 октября 2024, 10:05, ИА Амител
Центральный районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно (испытательный срок – три года шесть месяцев) бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, а также оштрафовал на 2 млн рублей – в размере однократной суммы взятки. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Напомним, прокурор запросила Щукину наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей. Адвокат Щукина попросил суд назначить наказание без реального лишения свободы.
"Полагаю, что исправление Щукина невозможно без изоляции от общества, необходимо ему назначить наказание в виде лишения свободы. При назначении наказания прошу учесть характер и общественную опасность совершенного преступления, которое относится к категории особо тяжких. В качестве смягчающих наказание обстоятельств необходимо учесть признание, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, которое выразилось в даче подробных показаний", – обратилась обвинитель к суду.
Также суд лишил Щукина права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления.
Адвокат Щукина после оглашения приговора заявил, что апелляцию подавать не будет.
Центральный районный суд рассматривал дело в особом порядке, потому что Щукин заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс стартовал в Центральном районном суде 10 сентября.
Как установили суд и следствие, Щукин после увольнения (в апреле 2020 года) с должности заместителя тогда еще председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, передал ему от перевозчика Олега Бесчастного взятку в размере 2 млн рублей в мае 2020 года. Шеломенцев должен был помочь бизнесмену "забрать" маршруты № 41 и 78 (и другие).
10:09:57 02-10-2024
Торжество правосудия!
10:57:41 02-10-2024
А по головке почему не погладили? Вот и всё , что нужно знать о судах и власти
11:01:49 02-10-2024
Какая все же справедливая и гуманная у нас система правосудия, ну.. в отношении отдельных категорий граждан. В Китае за подобные невинные шалости могут и расстрелять.
12:15:37 02-10-2024
Гость (11:01:49 02-10-2024) Какая все же справедливая и гуманная у нас система правосуди... Бред. В Китае уже 25 лет не стреляют и рис один лет 50 не едят.
12:41:31 02-10-2024
Гость (12:15:37 02-10-2024) Бред. В Китае уже 25 лет не стреляют и рис один лет 50 не ед... Китайцам сообщите, а то они не в курсе про "не стреляют". Вот прям на вскидку - "Экс-главу комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки.." 2023г.