Условно и минимальный штраф. Суд вынес приговор посреднику по делу Шеломенцева

Обвинение просило отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима

02 октября 2024, 10:05, ИА Амител

Сергей Щукин (в центре) / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Центральный районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно (испытательный срок – три года шесть месяцев) бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, а также оштрафовал на 2 млн рублей – в размере однократной суммы взятки. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Напомним, прокурор запросила Щукину наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей. Адвокат Щукина попросил суд назначить наказание без реального лишения свободы.

"Полагаю, что исправление Щукина невозможно без изоляции от общества, необходимо ему назначить наказание в виде лишения свободы. При назначении наказания прошу учесть характер и общественную опасность совершенного преступления, которое относится к категории особо тяжких. В качестве смягчающих наказание обстоятельств необходимо учесть признание, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, которое выразилось в даче подробных показаний", – обратилась обвинитель к суду.

Также суд лишил Щукина права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления.

Адвокат Щукина после оглашения приговора заявил, что апелляцию подавать не будет.

Суд над Сергеем Щукиным (в центре) / Фото: amic.ru

Центральный районный суд рассматривал дело в особом порядке, потому что Щукин заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс стартовал в Центральном районном суде 10 сентября.

Как установили суд и следствие, Щукин после увольнения (в апреле 2020 года) с должности заместителя тогда еще председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, передал ему от перевозчика Олега Бесчастного взятку в размере 2 млн рублей в мае 2020 года. Шеломенцев должен был помочь бизнесмену "забрать" маршруты № 41 и 78 (и другие).