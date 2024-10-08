Дела второго давателя взятки экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву нет в судах

По версии следствия, глава томской компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин передал экс-замглавы Барнаула 600 тысяч рублей в виде услуг и денег

08 октября 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Денис Илюшин (в черной маске в центре) и Антон Шеломенцев (крайний справа) при обсуждении реконструкции моста на Новом рынке / Фото: barnaul.org

Дело руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который стал вторым взяткодателем в деле экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, все еще не поступало в суды ни Алтайского края, ни Томской области. Информацию об этом amic.ru сообщили в Объединенных пресс-службах судов обоих регионов.

Что с делом Дениса Илюшина и в чем он замешан?

В Объединенном пресс-центре судов Алтайского края в ответ на запрос amic.ru рассказали, что в производстве районных (городских) судов нет дела в отношении Дениса Илюшина. В Объединенной пресс-службе судов Томской области также ответили, что в производстве и региона, и города Томска не найдено дел в отношении Дениса Илюшина.

Отметим, что Денис Илюшин фигурирует в обвинении Шеломенцева по статье о "Получении крупной взятки". В 2020 году Антон Шеломенцев со своим бывшим заместителем Сергеем Щукиным задумали строительство открытых складов для хранения инертных материалов в Барнауле. Шеломенцев предложил Денису Илюшину разработать проектную документацию для складов стоимостью 350 тысяч рублей, что Илюшин и сделал. При этом никаких денег Шеломенцев ему не платил. Взамен он обещал покровительствовать Денису Илюшину и заключать с ним госконтракты. Когда проект был готов, Щукин забрал его и передал в барнаульский градсовет, а затем получил разрешение на строительство.

Для тех же целей Илюшин в 2022 году передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей через Сергея Щукина в Томске. Итого Илюшин в виде услуг (проектной документации на склады за 350 тысяч рублей) и денег (250 тысяч) передал Шеломенцеву взятки на 600 тысяч рублей.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

В чем еще обвиняют Шеломенцева?

Еще два обвинения против Шеломенцева ("Получение взятки в особо крупном размере" и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере") связаны с получением взятки от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного. В мае 2020 года Бесчастный передал Шеломенцеву 2 млн рублей через посредника, бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству (тогда пост председателя занимал как раз Шеломенцев) Сергея Щукина. За деньги Шеломенцев обещал покровительство Бесчастному и помочь ему стать перевозчиком на маршрутах № 41, 78 и других. 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив с помощью Щукина машину Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество. Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.

Что с другими фигурантами дела Шеломенцева?

Посреднику Шеломенцева Сергею Щукину суд уже вынес приговор 2 октября 2024 года. По статье "Посредничество во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1) его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. Также Щукин выплатит штраф 2 млн рублей – в размере однократной суммы взятки. Помимо этого, Щукину запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления. Суд прошел так быстро, потому что дело рассматривалось в особом порядке – Щукин заключил со следствием досудебное соглашение.

Что касается Олега Бесчастного, то сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Его имущество на сумму более 52 млн рублей арестовано, включая три легковых авто и 16 автобусов. Дело Бесчастного 29 июля передали из Индустриального в Центральный районный суд. До сих пор в последний оно не попало и заседание по делу не назначено.