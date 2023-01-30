Стало известно, как завершились довыборы в АКЗС

Краевой избирком назвал предварительные итоги довыборов в региональный парламент по округу № 5

30 января 2023, 07:11, ИА Амител

Выборы-2022 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В крайизбиркоме подвели итоги довыборов в АКЗС по одномандатному избирательному округу № 5. Об этом рассказали в пресс-службе комиссии. В результате единоросс Дмитрий Беляев получил 64,08% голосов. Его ближайший преследователь, представитель КПРФ Сергей Сергиенков, набрал 15,77%.

Остальные кандидаты значительно отстали. Так, выдвиженец от "Справедливой России - За правду" Вячеслав Аксенов получил 8,46% голосов, Виктор Затонских (ЛДПР) - 5,24%, а комросс Евгений Вегера - 4,46%. Явка составила 16,36% (проголосовали 7268 избирателей).

Напомним, что представлявший ранее Каменский и Крутихинский районы в АКЗС коммунист Пётр Тютюнников скончался в июле 2022 года.