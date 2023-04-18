Стало известно, когда в Барнауле начнут обновлять разметку на дорогах

Сначала разметку обновят в местах концентрации ДТП, на основных магистралях Барнаула и у образовательных учреждений

18 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Дорожная разметка / Фото: amic.ru

Рабочие начнут наносить дорожную разметку на улицы Барнаула, когда наступят благоприятные погодные условия. Ориентировочно дорожники собираются начать обновлять разметку с 22 апреля 2023 года. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что горизонтальную дорожную разметку по нормативам наносят при температуре воздуха от 5 до 45 градусов по Цельсию, при относительной влажности воздуха не более 85% и температурой покрытия от 5 до 45 градусов по Цельсию. Когда все эти условия будут соблюдены, работы начнутся.

В первую очередь новую разметку "начертят" в местах концентрации ДТП, у детских образовательных учреждений и на основных магистралях Барнаула, отметили в мэрии.

Отметим, что, судя по сайту госзакупок, на нанесение дорожной разметки в Барнауле в 2023 году потратят около 13 млн рублей. По контракту подрядчик должен будет выполнить работу до 1 октября. Договор будет действовать до 25 октября 2023 года.

Тем временем дороги Барнаула после зимы пребывают не в лучшем состоянии. Эксперты и чиновники отмечают, что зима 2022-2023 года нанесла больший урон дорожному покрытию, чем в прошлом году. С начала апреля эксперты обследуют дороги. Выявленные недостатки дорожники обещают устранить.

Напомним, что пока тёплая погода в Алтайском крае так и не установилось. 17 апреля город и вовсе завалило снегом. На 17 и 18 апреля в регионе объявили штормовое предупреждение.