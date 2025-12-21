Стало известно, при каких условиях россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году

При несоответствии хотя бы одному из требований гражданин не сможет выйти на пенсию

21 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Россиянам напомнили об условиях выхода на страховую пенсию по старости в 2026 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора и бывшую главу Социального фонда Псковской области Наталью Мельникову, для назначения выплат необходимо выполнить несколько базовых требований.

Ключевыми условиями остаются наличие не менее 15 лет страхового стажа, а также накопление как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Эти показатели являются обязательными для получения страховой пенсии по старости с 2026 года.

Отмечается, что при несоответствии хотя бы одному из требований гражданин не сможет выйти на пенсию в установленный срок и будет вынужден либо продолжать трудовую деятельность, либо рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается позже.

В декабре 2025 года некоторым россиянам досрочно должны выплатить пенсии за январь 2026-го. Отдельные категории граждан получат повышенные выплаты. Так, страховые пенсии по старости будут больше на 7,6%.