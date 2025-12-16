Кому в России досрочно выплатят пенсии за январь 2026 года и каким будет их размер?
Из-за новогодних праздников некоторые россияне получат выплаты за январь раньше
16 декабря 2025, 13:58, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
В декабре 2025 года некоторым россиянам досрочно выплатят пенсии за январь 2026-го. Отдельные категории граждан получат повышенные выплаты. Так, страховые пенсии по старости будут больше на 7,6%.
О том, кто из россиян получит январские пенсии раньше срока и каким будет их размер, – в материале amic.ru.
1
Кому в России досрочно начислят январскую пенсию?
Многие пенсионеры, которым начисляют выплаты в первые 12 дней месяца, получат январскую пенсию в декабре. Это связано с новогодними праздниками, которые продлятся в России до 11 января включительно. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно, в конце декабря», – сказал он.
Со слов главы ведомства, это касается тех, кто получает выплаты на банковскую карту. Этой категории пенсионеров переведут деньги досрочно.
А для тех, кому доставляет пенсии "Почта России", график не изменится, добавил Котяков.
2
Когда россияне получат пенсию за январь 2026-го?
Пенсионеры, которым перечисляют деньги на банковскую карту, получат деньги в течение последней недели декабря. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. С его слов, банки обязаны сделать это не позднее последнего рабочего дня в году – 30 декабря 2025-го.
3
А правда ли, что январская пенсия будет больше декабрьской?
С января 2026 года пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров вырастут на 7,6%. Как уточнил Антон Котяков, в среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей – до 27,7 тысячи рублей. Прибавку получат более 38 млн россиян.
4
Кому в 2026 году повысят пенсии и на сколько?
Кроме страховых выплат по старости вырастут социальные пенсии. С 1 апреля 2026 года их размер увеличится на 6,8%. Напомним, этот вид выплат положен людям с инвалидностью, а также россиянам, которые за время трудового стажа так и не смогли набрать необходимое минимальное количество баллов для назначения страховой пенсии.
Кроме того, в России повысят военные пенсии. Размер этих выплат зависит от окладов по должности и званию, а также надбавки за выслугу лет и понижающего коэффициента. С 1 января 2026 года его увеличат до 93,59%. Традиционно полноценное повышение военных пенсий проводят 1 октября. Однако уровень грядущей индексации пока неизвестен.
14:09:59 16-12-2025
опять "в среднем" портят настроение. Какие 2 тыс? Смешно
17:27:55 16-12-2025
Вот, получат денежки пенсы, потратят на коммуналку и подарки внукам на Новый год и будут лапу сосать полтора месяца до середины февраля.
09:54:41 21-12-2025
Гость (17:27:55 16-12-2025) Вот, получат денежки пенсы, потратят на коммуналку и подарки... Может, пора подарки попроще или пореже дарить? И на празднование Нового года поменьше тратить? А то вбухают деньги в подарки и на обильную жрачку, а потом весь январь лапу сосут. 🤷. Распределяйте свою бюджет разумно. Подарки надо соотносить с реальным бюджетом, а не с хотелками.