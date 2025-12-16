Из-за новогодних праздников некоторые россияне получат выплаты за январь раньше

16 декабря 2025, 13:58, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В декабре 2025 года некоторым россиянам досрочно выплатят пенсии за январь 2026-го. Отдельные категории граждан получат повышенные выплаты. Так, страховые пенсии по старости будут больше на 7,6%.

О том, кто из россиян получит январские пенсии раньше срока и каким будет их размер, – в материале amic.ru.

1 Кому в России досрочно начислят январскую пенсию? Многие пенсионеры, которым начисляют выплаты в первые 12 дней месяца, получат январскую пенсию в декабре. Это связано с новогодними праздниками, которые продлятся в России до 11 января включительно. Об этом РИА Новости рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно, в конце декабря», – сказал он. Со слов главы ведомства, это касается тех, кто получает выплаты на банковскую карту. Этой категории пенсионеров переведут деньги досрочно. А для тех, кому доставляет пенсии "Почта России", график не изменится, добавил Котяков.

2 Когда россияне получат пенсию за январь 2026-го? Пенсионеры, которым перечисляют деньги на банковскую карту, получат деньги в течение последней недели декабря. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. С его слов, банки обязаны сделать это не позднее последнего рабочего дня в году – 30 декабря 2025-го.

3 А правда ли, что январская пенсия будет больше декабрьской? С января 2026 года пенсии по старости для работающих и неработающих пенсионеров вырастут на 7,6%. Как уточнил Антон Котяков, в среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей – до 27,7 тысячи рублей. Прибавку получат более 38 млн россиян.