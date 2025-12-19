С 1 января 2026 года в России более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 27 093 рубля. Напомним, от МРОТ зависит не только зарплата трудящихся на "минималке" россиян, но и выплаты по больничным листам, а также пособие по беременности и родам.

Также в январе проиндексируют декретные выплаты. Их рассчитывают исходя из среднего дневного заработка женщины за два последних года.

«Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) – 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) – 1 324 515 рублей», – рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Алексей Говырин.

В феврале 2026 года увеличат единовременное пособие при рождении ребенка. Как уточнил Говырин, после индексации размер этой выплаты составит 28 773 рубля. Кроме того, повысят пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

«Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей», – отметил эксперт.

А еще с 1 февраля 2026 года проиндексируют материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка составит 737 204 рубля. За рождение второго ребенка, если родители еще не получили капитал за первого, будет положено 974 189 рублей. Если семье уже предоставили выплату за первого ребенка, при рождении второго она получит разницу между двумя суммами – порядка 237 тысяч рублей.