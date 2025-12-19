У кого в России вырастут пенсии с 2026 года и каким будет их размер?
Также в стране проиндексируют ряд пособий и выплат
19 декабря 2025, 11:30, ИА Амител
После Нового года россиян ждет традиционное повышение различных выплат. С 2026 года проиндексируют страховые, социальные и военные пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и ряд пособий.
О том, на сколько в России вырастут пенсии, МРОТ и материальные меры поддержки, – в материале amic.ru.
Страховые пенсии
С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии по старости. Выплаты вырастут на 7,6%. Об этом в беседе с "Газетой.ru" напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. С его слов, если в декабре 2025-го размер страховой пенсии составит 27,5 тысячи рублей, то после индексации в январе он вырастет до 29,59 тысячи рублей.
Также эксперт уточнил, что в августе 2026-го работающих пенсионеров ждет перерасчет страховых пенсий. При индексации будут учитывать индивидуальные пенсионные коэффициенты, сформированные в 2025 году. Прибавка будет индивидуальной, но ее максимальный размер составит 470,28 рубля.
Социальные пенсии
Этот вид пенсий с 1 апреля 2026 года проиндексируют на 6,8%. Их средний размер вырастет с 15 533,9 рубля до 16 590,21 рубля, рассказал "Газете.ru" Игорь Балынин.
Право на социальную пенсию имеют следующие категории россиян:
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- дети, потерявшие родителей;
- представители малочисленных народов Севера;
- пожилые граждане, не наработавшие необходимый стаж для страховой пенсии.
Военные пенсии
Размер военных пенсий зависит от окладов по должности и званию, а также надбавки за выслугу лет. К этим параметрам также прибавляют понижающий коэффициент, который с 1 января 2026 года увеличат до 93,59%.
А само повышение пенсий всегда проводят осенью, 1 октября. Пока уровень грядущей индексации неизвестен.
Какие еще выплаты и пособия увеличат в 2026 году?
С 1 января 2026 года в России более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 27 093 рубля. Напомним, от МРОТ зависит не только зарплата трудящихся на "минималке" россиян, но и выплаты по больничным листам, а также пособие по беременности и родам.
Также в январе проиндексируют декретные выплаты. Их рассчитывают исходя из среднего дневного заработка женщины за два последних года.
«Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) – 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) – 1 324 515 рублей», – рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Алексей Говырин.
В феврале 2026 года увеличат единовременное пособие при рождении ребенка. Как уточнил Говырин, после индексации размер этой выплаты составит 28 773 рубля. Кроме того, повысят пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
«Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей», – отметил эксперт.
А еще с 1 февраля 2026 года проиндексируют материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка составит 737 204 рубля. За рождение второго ребенка, если родители еще не получили капитал за первого, будет положено 974 189 рублей. Если семье уже предоставили выплату за первого ребенка, при рождении второго она получит разницу между двумя суммами – порядка 237 тысяч рублей.
