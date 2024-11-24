Стало известно, зарплаты каких работников выросли сильнее всего в сентябре

Уровень заработка в этой сфере увеличился почти вдвое

24 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

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В сентябре 2024 года доходы сотрудников букмекерских контор и игорных заведений в России выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В среднем сотрудники букмекерских контор получали 103 тысячи рублей, тогда как годом ранее их доход составлял 53,6 тысячи рублей.

Виктор Ляшок, старший научный сотрудник РАНХиГС, объяснил рост зарплат в этой сфере тем, что официальный игорный бизнес в России ограничен несколькими территориями.

Увеличение доходов сотрудников связано с ростом выручки компаний. Это может быть связано с ростом доходов населения и обелением букмекерского бизнеса.

Статистика подтверждает рост прибыли букмекеров в Центральном федеральном округе: за первые восемь месяцев текущего года их прибыль увеличилась в 3,4 раза, до 61,1 миллиарда рублей, по сравнению с 18,2 миллиарда рублей годом ранее.

На втором месте по росту зарплат находятся брокеры и сотрудники бирж. Их вознаграждение увеличилось в 1,6 раза, до 209,3 тысячи рублей.

Третье место занимают переводчики, чей доход вырос в 1,5 раза, до 43,6 тысячи рублей. Специалисты по отделке квартир также показали рост в 1,4 раза, до 49,9 тысячи рублей.

Сотрудники, занятые в производстве спортивных товаров, получали 65,4 тысячи рублей, что на 38% больше, чем в прошлом году.

Более чем на 30% выросли зарплаты в десяти профессиональных группах, включая мастеров по ремонту бытовых предметов, продавцов автозапчастей и специалистов по разведению и выращиванию рыбы.

Большинство занятых в России получили номинальные зарплаты, которые выросли на 10-30%.

Менее чем на 10% выросли зарплаты в десяти профессиональных группах, включая риелторов, детективов, рыбаков и сотрудников морских пассажирских перевозок.

В то же время зарплаты снизились у занятых в рыбном производстве (на 3,5%), работников страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (на 5,2%) и дизайнеров (на 17,8%).