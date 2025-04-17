"Станет еще ярче". Алтайский фестиваль "Цветение маральника" пройдет 1 мая

На мероприятии будет пять точек притяжения – как пять лепестков маральника

17 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Фестиваль "Цветение маральника – 2024" / Фото: Алина Богомолова

1 мая на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет знаковое для Алтайского края событие – фестиваль "Цветение маральника", который даст старт летнему туристического сезону, сообщает правительство региона.

В 2025 году мероприятие предстанет в новом исполнении, станет еще ярче. Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

Обновленный смысл и главный слоган фестиваля: "Раскройся новому!" Концепцией предусмотрено пять точек притяжения, как пять лепестков маральника, каждая из которых раскроет свою стихию – "Энергия", "Смелость", "Вдохновение", "Мудрость" и "Созидание". Все действия на главной сцене будут разворачиваться вокруг легенды о маральнике, и каждый, кто приходит на фестиваль, станет ее частью.

С 12:00 до 20:00 на главной сцене будут выступать диджеи и барабанщики, инструментальные, вокальные и танцевальные коллективы, акробаты, гимнастки и велосипедисты.

Пройдут мастер-классы по установке туристической палатки и основам выживания в дикой природе, оказанию первой помощи. Также расскажут о разных видах автомаршрутов, посоветуют лучшие места для туризма на разные времена года, дадут практические рекомендации по обработке фотографий.

В парке Рериха будет инструментальная музыка, живой вокал, театральные выступления и поэзия. Здесь же научат игре на глюкофоне и проведут чайные дегустации.

"В точке притяжения "Энергия" соберутся молодые и энергичные, те, кто жаждет новых впечатлений. Это пространство создано специально для того, чтобы зарядить участников фестиваля на весь летний туристический сезон позитивом. Впервые на фестивале появятся танцевальные батлы "Алтайский джем", мастер-классы по диджеингу, интерактивная зона, где гости посоревнуются в громкости криков при управлении движением персонажей к финишной черте", – отметили в правительстве.

Гостей площадки "Кибер Алтай" ждут интерактивы с использованием искусственного интеллекта – "Видеомикс" и "Фотопредсказатель". Можно будет бесплатно получить анимационный видеокомикс с достопримечательностями Алтайского края или предсказание на новый туристический сезон.

Любителей рукоделия будут ждать в павильоне "Сделано здесь" для создания украшений. Рядом разместится зона обмена книгами и растениями.

Также все гости фестиваля смогут пройти по "Тропе вкусов" – большой фуд-зоне от алтайских производителей и предприятий общественного питания.