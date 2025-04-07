Строительство нового здания началось на месте снесенного ЦУМа в Барнауле

Скоро там приступят к "нулевому" этапу работ

07 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Стройка на месте снесенного ЦУМа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство нового объекта началось на месте ЦУМа в Барнауле. Как сообщает "Толк" со ссылкой на куратора проекта Александра Колесникова, в ближайшее время там приступят к "нулевому циклу" работ по возведению здания: подготовке фундамента.

О каких-то конкретных сроках дальнейших этапов работ собеседник не рассказал. Напомним, что разрешение на строительство было выдано в конце 2024 года, действовать оно будет до конца мая 2028-го.

Напомним, работы по сносу ЦУМа начались 13 июня: с фасада сняли облицовку и вокруг поставили забор. Через месяц от здания осталось только два этажа, а через десять дней ушел и второй этаж. За последнюю неделю окончательно демонтировали "торчащие" конструкции.

На освободившемся месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.