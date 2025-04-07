Строительство нового здания началось на месте снесенного ЦУМа в Барнауле
Скоро там приступят к "нулевому" этапу работ
07 апреля 2025, 10:45, ИА Амител
Строительство нового объекта началось на месте ЦУМа в Барнауле. Как сообщает "Толк" со ссылкой на куратора проекта Александра Колесникова, в ближайшее время там приступят к "нулевому циклу" работ по возведению здания: подготовке фундамента.
О каких-то конкретных сроках дальнейших этапов работ собеседник не рассказал. Напомним, что разрешение на строительство было выдано в конце 2024 года, действовать оно будет до конца мая 2028-го.
Напомним, работы по сносу ЦУМа начались 13 июня: с фасада сняли облицовку и вокруг поставили забор. Через месяц от здания осталось только два этажа, а через десять дней ушел и второй этаж. За последнюю неделю окончательно демонтировали "торчащие" конструкции.
На освободившемся месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.
23:14:40 07-04-2025
Внимание, вопрос! Где все эти деловые будут парковаться??? 30 этажей офисов...
07:08:01 08-04-2025
Гость (23:14:40 07-04-2025) Внимание, вопрос! Где все эти деловые будут парковаться??? 3... это собственника не волнует, от слова совсем, там и раньше было очень сложно паркануться!
18:46:37 08-04-2025
Гость (23:14:40 07-04-2025) Внимание, вопрос! Где все эти деловые будут парковаться??? 3... Подземная парковка на 100 машин помимо прилегающей парковки. И не 30 этажей офисов а несколько, так как основную часть займёт гостиница