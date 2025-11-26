НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае двое мужчин на мотобуксировщике провалились под лед и утонули

Родственники сами нашли и подняли тела погибших из воды

26 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Полынья, в которую провалились мужчины / Фото: МЧС Алтайского края
В Змеиногорском районе Алтайского края произошла трагедия – на озере Колыванском погибли двое мужчин. Накануне вечером очевидец заметил на берегу странные следы, которые выводили прямо на водоем и обрывались у кромки льда. Он сообщил о подозрительной находке в службу "112".

Как рассказали в пресс-центре МЧС Алтайского края, опасения подтвердились: двое мужчин выехали на озеро на мотобуксировщике и провалились в полынью. Родственники сами нашли и подняли тела из воды еще до приезда оперативных служб. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что из-за резких перепадов температур на водоемах края не успевает формироваться крепкий лед. В таких условиях выходить на поверхность водоемов опасно, а тем более выезжать на технике.

«Погодные качели не способствуют образованию прочного льда. Выход и выезд на лед в таких нестандартных обстоятельствах особенно опасен, прогулка по льду грозит обернуться трагедией!» – подчеркнули в ГИМС.

 Ранее сообщалось, что в райцентре Смоленское на реке Поперечной девятилетний ребенок гулял по льду рядом с берегом и провалился в воду. К счастью, проходивший мимо мужчина увидел попавшего в беду и вовремя пришел ему на помощь. Мальчик не пострадал.

Ребенок погиб, провалившись под лед в Новосибирске

Два мальчика вышли на опасный участок, несмотря на все риски
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:25:35 26-11-2025

Странно. Что могло пойти не так?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:29 26-11-2025

На них же были спасательные жилеты? Были же?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:46 26-11-2025

А по весне могли бы раки расплодится...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:03 26-11-2025

Люди халатно относятся к своим жизням. Думают они бессмертные

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:28 26-11-2025

Гость (15:04:03 26-11-2025) Люди халатно относятся к своим жизням. Думают они бессмертны... Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах! Рыбы за всё ответят! Я думаю это рыбы прогрызли лёд под снегоходом.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:41 26-11-2025

Река в Смоленском издревле назвалась Поперечка. Мы на ней выросли.

  -2 Нравится
Ответить
