В Алтайском крае двое мужчин на мотобуксировщике провалились под лед и утонули

Родственники сами нашли и подняли тела погибших из воды

26 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Полынья, в которую провалились мужчины / Фото: МЧС Алтайского края

В Змеиногорском районе Алтайского края произошла трагедия – на озере Колыванском погибли двое мужчин. Накануне вечером очевидец заметил на берегу странные следы, которые выводили прямо на водоем и обрывались у кромки льда. Он сообщил о подозрительной находке в службу "112".

Как рассказали в пресс-центре МЧС Алтайского края, опасения подтвердились: двое мужчин выехали на озеро на мотобуксировщике и провалились в полынью. Родственники сами нашли и подняли тела из воды еще до приезда оперативных служб. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что из-за резких перепадов температур на водоемах края не успевает формироваться крепкий лед. В таких условиях выходить на поверхность водоемов опасно, а тем более выезжать на технике.

«Погодные качели не способствуют образованию прочного льда. Выход и выезд на лед в таких нестандартных обстоятельствах особенно опасен, прогулка по льду грозит обернуться трагедией!» – подчеркнули в ГИМС.

Ранее сообщалось, что в райцентре Смоленское на реке Поперечной девятилетний ребенок гулял по льду рядом с берегом и провалился в воду. К счастью, проходивший мимо мужчина увидел попавшего в беду и вовремя пришел ему на помощь. Мальчик не пострадал.