В Алтайском крае двое мужчин на мотобуксировщике провалились под лед и утонули
Родственники сами нашли и подняли тела погибших из воды
26 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
В Змеиногорском районе Алтайского края произошла трагедия – на озере Колыванском погибли двое мужчин. Накануне вечером очевидец заметил на берегу странные следы, которые выводили прямо на водоем и обрывались у кромки льда. Он сообщил о подозрительной находке в службу "112".
Как рассказали в пресс-центре МЧС Алтайского края, опасения подтвердились: двое мужчин выехали на озеро на мотобуксировщике и провалились в полынью. Родственники сами нашли и подняли тела из воды еще до приезда оперативных служб. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что из-за резких перепадов температур на водоемах края не успевает формироваться крепкий лед. В таких условиях выходить на поверхность водоемов опасно, а тем более выезжать на технике.
«Погодные качели не способствуют образованию прочного льда. Выход и выезд на лед в таких нестандартных обстоятельствах особенно опасен, прогулка по льду грозит обернуться трагедией!» – подчеркнули в ГИМС.
Ранее сообщалось, что в райцентре Смоленское на реке Поперечной девятилетний ребенок гулял по льду рядом с берегом и провалился в воду. К счастью, проходивший мимо мужчина увидел попавшего в беду и вовремя пришел ему на помощь. Мальчик не пострадал.
14:25:35 26-11-2025
Странно. Что могло пойти не так?
14:29:29 26-11-2025
На них же были спасательные жилеты? Были же?
14:43:46 26-11-2025
А по весне могли бы раки расплодится...
15:04:03 26-11-2025
Люди халатно относятся к своим жизням. Думают они бессмертные
17:03:28 26-11-2025
Гость (15:04:03 26-11-2025) Люди халатно относятся к своим жизням. Думают они бессмертны... Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах! Рыбы за всё ответят! Я думаю это рыбы прогрызли лёд под снегоходом.
16:35:41 26-11-2025
Река в Смоленском издревле назвалась Поперечка. Мы на ней выросли.