Суд продлил арест Блиновской до 19 августа

Сама "королева марафонов" выразила недоумение из-за своего положения

24 июля 2024, 19:59, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания следователь заявил, что основания для содержания блогера под стражей не изменились и не исчезли, а потому меру следует продлить. Защита возражала: все лица ознакомлены с материалами дела, его расследование завершено, а значит, Блиновская не сможет помешать его ходу или оказать действие на следователей. Сама "королева марафонов" в ходе выступления выразила суду недоумение из-за своего положения.

"Если бы я скрылась, я бы превратила в ад жизнь всех своих людей вокруг, детей. Я реально патриот этой страны, мой муж вкладывается в землю, добросовестно служит на СВО, зачем нам скрываться?" – сказала она.

Напомним, Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения предыдущей меры пресечения в виде домашнего ареста. По сообщениям СМИ, на новогодней вечеринке она могла встретиться с одной из свидетельниц по ее делу.