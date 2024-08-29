Калманский суд разобрал убийство самой возрастной жертвы возможного маньяка Манишина

Калманский районный суд разобрал уже семь убийств возможного маньяка из одиннадцати

29 августа 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Калманский районный суд / Фото: Алина Богомолова

Калманский районный суд 28 августа закончил рассматривать убийство седьмой и самой старшей жертвы возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Ею была 53-летняя Валентина Михайлюкова, пропавшая в 2000 году возле Алтайского аграрного университета. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Как идет суд?

Убийство Михайлюковой суд рассматривал два заседания – 26 августа и 28 августа. На последнем, которое длилось три с половиной часа, суд допросил свидетелей, а также исследовал письменные материалы дела и показания подсудимого.

"Мы закончили рассмотрение эпизода с убийством Михайлюковой, выступили два свидетеля. Один присутствовал на заседании очно, а второй – по видеосвязи. Кто это, не можем сказать", – прокомментировали в суде.

Отметим, что учитель Романовской средней школы Валентина Михайлюкова пропала 14 июля 2000 года возле Алтайского аграрного университета. Она приехала в Барнаул помочь дочери зачислиться в вуз. Манишин пообещал решить этот вопрос за денежное вознаграждение. Тогда она передала ему девять тысяч рублей, и маньяк убил Михайлюкову, считает следствие. Тело женщины нашли рядом с телами Ооржак и Анисимовой в овраге у трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе.

Таким образом, суд рассмотрел уже семь убийств из одиннадцати, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой и, наконец, Валентины Михайлюковой.

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Что дальше?

Судье осталось разобрать четыре эпизода: убийства Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой.

В суде пояснили, что следующее заседание состоится 2 сентября в 12 часов. На нем рассмотрят убийство 16-летней Лилианы Вознюк, которая исчезла 28 июля 2000 года в АлтГТУ. Вознюк пошла в вуз на консультацию перед последним экзаменом, и после этого больше никто ее не видел. Голову девушки нашли в 2001-м вблизи села Новороманово. А тело обнаружили в 2023-м у того же села, причем указал на него сам Манишин. Пока неизвестно, приедут ли на это заседание свидетели.

Напомним, Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Затем он сознался еще в 10 убийствах, в том числе в преступлениях "политеховского" маньяка. Подробнее обо всех жертвах, которые ему приписывают, можно прочитать здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. А в июне 2024-го Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

Приговор Манишину могут огласить уже осенью 2024 года. При этом, вероятно, пожизненного заключения он избежит, потому что срок давности по убийствам давно прошел. Однако родителей жертв устроит только пожизненный приговор, рассказывал amic.ru отец последней жертвы, 17-летней Ксении Киргизовой.