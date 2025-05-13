Суд завершил исследование доказательств по делу возможного маньяка Манишина

В данный момент идет стадия дополнений

13 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Суд закончил исследование доказательств, представленных сторонами защиты и обвинения, по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Об этом сообщили в пресс-службе Калманского районного суда.

Сейчас идет стадия дополнений по уголовному делу.

"По состоянию на 12 мая окончено исследование представленных сторонами доказательств; разрешено ходатайство стороны обвинения о дополнении судебного следствия", – уточнили в суде.

Напомним, с 21 апреля судебные заседания проходят в Железнодорожном суде Барнаула. Это связано с проведением капитального ремонта в здании Калманского районного суда. Официально суд в столицу Алтайского края не переносили – им занимается все та же судья Калманского районного суда, которая в понедельник и среду ездит в город.

В ближайшее время должны начаться судебные прения. Заседания, как и прежде, проходят в понедельник и в среду. Однако они все еще остаются закрытыми от СМИ. Представитель суда заявил, что прения тоже "вряд ли будут открытыми".

Заседание по делу Виталия Манишина прошло 12 мая 2025 года, следующее состоится 14 мая. Отметим, что 21 мая 2025 года истекает срок его заключения в СИЗО. Когда его будут продлевать, пока неизвестно.

Напомним, в суде по делу Манишина разобрали все 11 убийств, в которых его обвиняют, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой.

Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он сознался еще в десяти убийствах, среди которых были эпизоды, приписываемые так называемому "политеховскому" маньяку. Подробнее обо всех присутствующих в деле жертвах можно прочитать здесь.

Рассмотрение дела Виталия Манишина стартовало в мае 2024 года в Калманском районном суде. Его обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").