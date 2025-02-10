Возможному "политеховскому" маньяку Манишину продлили срок заключения в СИЗО

Предыдущий срок ареста Манишина истекал 21 февраля 2025 года

10 февраля 2025, 15:54, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Калманский районный суд на заседании 10 февраля продлил срок заключения в СИЗО возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину до 21 мая 2025 года. Сейчас по делу продолжается допрос свидетелей – сторона защиты заявила еще 47 человек, которые должны выступить перед участниками процесса. Об этом amic.ru сообщили в Калманском районном суде.

В прошлый раз меру пресечения Манишину продлевали в ноябре 2024 года до 21 февраля 2025-го. Тогда в суде говорили, что до этой даты планируется завершить рассмотрение дела. Однако сделать этого не получилось, так что срок ареста продлили. Также на заседании 10 февраля огласили письменные материалы дела и показания свидетелей, которые не явились на процесс.

Как рассказали в суде, приговора Манишину еще придется подождать, так как сторона защиты заявила немалое число свидетелей, которых предстоит допросить. Сначала сообщалось о четырех таких свидетелях, однако затем их число сильно выросло.

"На 7 февраля уже было 47 заявленных стороной защиты свидетелей. Сторона обвинения их не приглашала, часть из них не фигурировала в обвинительном заключении. 37 свидетелей уже распределены по заседаниям до 19 февраля включительно. По десяти свидетелям даты еще не определены. Пока разбираемся с этим. Возможно, адвокат заявит кого-то еще. Не факт, что успеем рассмотреть дело и до 21 мая 2025 года", – прокомментировали в суде.

Когда допрос свидетелей, наконец, завершится, начнутся судебные прения.

Отметим, что в суде над Манишиным уже допросили свидетелей со стороны обвинения и разобрали все 11 убийств, в которых подозревают мужчину, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Затем суд допросил около 50 "общих" свидетелей, не относящихся к конкретным эпизодам.

Напомним, что Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Следовали допросили его и в ходе бесед Манишин признался еще в десяти преступлениях. Подробнее обо всех эпизодах, которые приписывают Манишину, можно прочитать здесь.

В мае 2024 года в Калманском районном суде Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").