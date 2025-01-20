Местоположение отдельных свидетелей суд не знает, поэтому их еще предстоит найти

20 января 2025, 15:25, Антон Дегтярев

Виталий Манишин с адвокатом / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Защита возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина на процессе 20 января 2025 года потребовала допросить еще четырех свидетелей по делу. Местоположение нескольких из них суд не знает, поэтому этих людей еще предстоит найти, рассказали amic.ru в Калманском районном суде.

"Сторона защиты на заседании представила список нескольких доказательств, которые они хотели бы исследовать. Сегодня исследована часть письменных доказательств, заявлено ходатайство об опросе четырех дополнительных свидетелей, которые раньше показания не давали. У части неизвестно место жительство, будем направлять запросы и разыскивать их. Может быть, у защиты будет в запасе что-то еще", – пояснили в суде.

Представлять доказательства сторона защиты начала 15 января 2025 года.

Следующее судебное заседание состоится 22 января. На нем собираются допрашивать свидетелей со стороны защиты. После того как все будут допрошены, должны начаться судебные прения.

Свидетелей со стороны обвинения на суде уже допросили, также там разобрали все 11 убийств, в которых обвиняют Манишина: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Затем на процессе опросили около 50 "общих" свидетелей, которые не имеют отношения к конкретным убийствам. 1 ноября 2024 года Манишину продлили меру пресечения до 21 февраля 2025 года.

Манишина арестовали еще в мае 2023 года как подозреваемого в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Затем следователю Манишин признался еще в десяти преступлениях. Подробнее обо всех убийствах, которые фигурируют в деле, можно прочитать здесь.

В мае 2024 года в Калманском районном суде Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").