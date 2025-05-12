Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина теперь проходит в Барнауле

Всех свидетелей уже допросили, скоро должны стартовать судебные прения

12 мая 2025, 16:15, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Судебные заседания по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина теперь проходят в Железнодорожном районном суде Барнаула. При этом официально суд в столицу Алтайского края не переносили – им занимается все та же судья Калманского районного суда, которая в понедельник и среду ездит в город. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

"Мы все так же рассматриваем дело, но сейчас – на базе Железнодорожного суда. В основном здании Калманского районного суда капитальный ремонт. Нас перевели в другое приспособленное помещение, но там нет возможности рассматривать дело со взятым под стражу подсудимым. Поэтому было принято решение, что судья по графику в понедельник и среду ездит рассматривать дело в Железнодорожный районный суд Барнаула. Судья тот же самый, все то же самое, просто заседаем там", – прокомментировали в суде.

Также там пояснили, что процесс "близится к концу". Так, сторона защиты и обвинения уже представили доказательства по делу, все свидетели допрошены, сейчас идет стадия дополнений. В ближайшее время должны начаться судебные прения. Как и прежде, заседания проходят в понедельник и в среду. При этом они все еще остаются закрытыми от СМИ. Со слов представителя суда, прения тоже "вряд ли будут открытыми".

Заседание по делу Манишина прошло 12 мая 2025 года, следующее состоится 14 мая.

Отметим, что 21 мая 2025 года истекает и срок заключения Манишина в СИЗО. Когда его будут продлевать, пока неизвестно.

Напомним, что ранее в суде по делу Манишина разобрали все 11 убийств, в которых обвиняется подсудимый, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой.

Арестовали Манишина в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин сознался еще в десяти убийствах, среди которых были эпизоды, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. Подробнее обо всех жертвах, которые присутствуют в деле, можно прочитать здесь.

Суд над Манишиным стартовал в мае 2024 года в Калманском районном суде. Его обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").