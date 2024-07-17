Судимый за наркотики барнаулец вырвал трубу в подъезде, чтобы украсть велосипед

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

17 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Велосипед / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

О пропаже двухколесного транспорта стоимостью 15 тысяч рублей заявил 39-летний местный житель. По словам мужчины, он оставил велик в подъезде, пристегнув тросом к трубе, но впоследствии его украли.

По подозрению в краже сотрудники полиции задержали жителя Барнаула 1994 года рождения, ранее судимого за хранение наркотиков.

Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что вырвал трубу в подъезде, к которой был пристегнут велосипед, и забрал его.

Похищенный велотранспорт изъяли по месту жительства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.