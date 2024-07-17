НОВОСТИПроисшествия

Судимый за наркотики барнаулец вырвал трубу в подъезде, чтобы украсть велосипед

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

17 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Велосипед / Источник фото: unsplash.com
Велосипед / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

О пропаже двухколесного транспорта стоимостью 15 тысяч рублей заявил 39-летний местный житель. По словам мужчины, он оставил велик в подъезде, пристегнув тросом к трубе, но впоследствии его украли.

По подозрению в краже сотрудники полиции задержали жителя Барнаула 1994 года рождения, ранее судимого за хранение наркотиков.

Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что вырвал трубу в подъезде, к которой был пристегнут велосипед, и забрал его.

Похищенный велотранспорт изъяли по месту жительства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

10:12:09 17-07-2024

Не перевелись ещё богатыри на Руси

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Гость

10:26:08 17-07-2024

Новость! Огонь! Давно так не смеялся!)))))) Амик побольше позитива в своих лентах!

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Гость

10:59:25 17-07-2024

а зачем велосипед на цепи в подъезде? прикатил - тащи его к себе в квартиру. не чего места общего пользования захламлять. вдруг эвакуация или скорая к кому, с носилками? пора подъезды от всего этого освобождать.

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Гость

11:46:01 17-07-2024

1994 года рождения -- таких не берут. А нормальные должны

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Мусик

11:48:08 17-07-2024

действительно, и вот зачем ходить в спортзал?
пара боянов в вену - и ты суперхироу?

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Мусик

11:52:29 17-07-2024

сначала по-быстрому прочитал
"оставил гелик в подъезде, пристегнув тросом к трубе"
час ходил под впечатлением...

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Коля

14:10:56 17-07-2024

Вот они ваши противоугонные шнуры и замки.
Даже это не спасает.

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Гость

15:17:45 17-07-2024

да не к трубе надо было - к свае в подвале приковывать

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Соня

15:47:00 17-07-2024

Гость (15:17:45 17-07-2024) да не к трубе надо было - к свае в подвале приковывать... И это не поможет, единственное что спасет от угона это толстенный банковский сейф с ключ картами у владельца и служащего, под усиленной вооруженной охраной с автоматами аксу.

Вот тогда точно ни один наркоша не украдет, разве что подкоп сделает.

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