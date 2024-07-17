Судимый за наркотики барнаулец вырвал трубу в подъезде, чтобы украсть велосипед
В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
17 июля 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
О пропаже двухколесного транспорта стоимостью 15 тысяч рублей заявил 39-летний местный житель. По словам мужчины, он оставил велик в подъезде, пристегнув тросом к трубе, но впоследствии его украли.
По подозрению в краже сотрудники полиции задержали жителя Барнаула 1994 года рождения, ранее судимого за хранение наркотиков.
Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что вырвал трубу в подъезде, к которой был пристегнут велосипед, и забрал его.
Похищенный велотранспорт изъяли по месту жительства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
10:12:09 17-07-2024
Не перевелись ещё богатыри на Руси
10:26:08 17-07-2024
Новость! Огонь! Давно так не смеялся!)))))) Амик побольше позитива в своих лентах!
10:59:25 17-07-2024
а зачем велосипед на цепи в подъезде? прикатил - тащи его к себе в квартиру. не чего места общего пользования захламлять. вдруг эвакуация или скорая к кому, с носилками? пора подъезды от всего этого освобождать.
11:46:01 17-07-2024
1994 года рождения -- таких не берут. А нормальные должны
11:48:08 17-07-2024
действительно, и вот зачем ходить в спортзал?
пара боянов в вену - и ты суперхироу?
11:52:29 17-07-2024
сначала по-быстрому прочитал
"оставил гелик в подъезде, пристегнув тросом к трубе"
час ходил под впечатлением...
14:10:56 17-07-2024
Вот они ваши противоугонные шнуры и замки.
Даже это не спасает.
15:17:45 17-07-2024
да не к трубе надо было - к свае в подвале приковывать
15:47:00 17-07-2024
Гость (15:17:45 17-07-2024) да не к трубе надо было - к свае в подвале приковывать... И это не поможет, единственное что спасет от угона это толстенный банковский сейф с ключ картами у владельца и служащего, под усиленной вооруженной охраной с автоматами аксу.
Вот тогда точно ни один наркоша не украдет, разве что подкоп сделает.