Свадьба, ставшая "делом", и исповеди актрис. Чем закроет 101-й сезон театр драмы?

В главном театре края рассказали о последних постановках сезона

05 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: театр драмы имени Шукшина

В краевом театре драмы идут репетиции последних новых спектаклей 101-го сезона. Сразу две премьеры увидят зрители в первой половине мая на основной и экспериментальной сценах. Рассказываем, какие две постановки можно будет посмотреть.

"Дело Кречинского"

Спектакль по пьесе А.В. Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского" готовит к постановке режиссёр Дмитрий Огородников. Уже через 10 дней станет известно, получит ли Дмитрий Огородников национальную театральную премию "Золотая маска" по итогам прошлого сезона. В число номинантов премии за спектакль малой формы попал его "КУБ" молодёжной студии-театра "Доминанта" из Губахи Пермского края.

"Дело Кречинского" – третья постановка уральского режиссёра в Барнауле. Во второй раз после "Дней нашей жизни" по Леониду Андрееву он обращается к русской классике, а в конце прошлого года выпустил "Алису в Зазеркалье" по сказке Льюиса Кэрролла.

В основу пьесы Сухово-Кобылина легла известная история о проигравшемся шулере Кречинском, который выдаёт себя за порядочного светского человека. Попав в доверие богатого помещика Муромского, он влюбляет в себя его дочь Лидочку. Когда дело доходит до свадьбы, обнаруживается, что Кречинский заложил драгоценный подарок, который дала ему невеста в знак любви. Теперь Кречинскому предстоит ответить за жульничество перед законом.

Криминальная история превратится у Огородникова в комедию о несбывшихся мечтах. В фокусе внимания фигура самого Кречинского, истоки его пороков и мир его глазами. Мир, которым можно воспользоваться, взяв всё, что захочется.

В спектакле заняты народный артист России Георгий Обухов, заслуженный артист РФ Эдуард Тимошенко, артисты Лена Кегелева, Константин Кольцов. Роль Михаила Кречинского репетирует Александр Рогозин, только что сыгравший в предыдущей премьере "Авиатор".

Ограничение по возрасту 6+

"Мамино платье"

Совсем иная по характеру и жанру будет вторая заключительная премьера сезона – спектакль-сторителлинг "Мамино платье" в постановке завлита театра и режиссёра Татьяны Тимофеевой (драматург – Алексей Житковский).

Пространство спектакля – пространство памяти, созданное на основе личных историй актрис театра, трогательных, грустных и смешных, из которых вырастает мир их детства, наполненный близкими людьми и значимыми событиями.

В спектакле заняты Елена Адушева, Анна Бекчанова, Екатерина Боярова, Татьяна Гуртякова, Елена Зотова, Антонина Олесик, Тамара Павлова, Екатерина Порсева, Любовь Сорокина и Владимир Черепанов. Незримо, только голосом, в спектакле будут присутствовать заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина и Татьяна Королева.

Ограничение по возрасту 6+