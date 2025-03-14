Строительство важного для города объекта планируется завершить в 2025 году

14 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В настоящее время приостановленное строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле выполнено на 78%, сообщили в Минтрансе Алтайского края на запрос "Атмосферы".

На данный момент необходимо завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.

"С учетом сложившихся обстоятельств и необходимых по времени юридических процедур, а также обязательных технологических (строительных) процессов, строительство объекта планируется завершить в 2025 году", – уточнили в пресс-службе Минтранса.

Напомним, строительство объекта планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди, особенно те, что были летом и в начале осени.

В конце декабря 2024 года "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сообщалось, что сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам, трудившимся на объекте.

Ранее на портале госзакупок появился тендер на сумму 5 млн рублей для найма частного охранного агентства, которое будет следить за незавершенной развязкой.