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Свет, асфальт и другое. Какие работы еще нужно провести на мегаразвязке в Барнауле

Строительство важного для города объекта планируется завершить в 2025 году

14 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В настоящее время приостановленное строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле выполнено на 78%, сообщили в Минтрансе Алтайского края на запрос "Атмосферы".

На данный момент необходимо завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.

"С учетом сложившихся обстоятельств и необходимых по времени юридических процедур, а также обязательных технологических (строительных) процессов, строительство объекта планируется завершить в 2025 году", – уточнили в пресс-службе Минтранса.

Напомним, строительство объекта планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди, особенно те, что были летом и в начале осени.

В конце декабря 2024 года "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сообщалось, что сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам, трудившимся на объекте.

Ранее на портале госзакупок появился тендер на сумму 5 млн рублей для найма частного охранного агентства, которое будет следить за незавершенной развязкой.

Барнаул строительство

Комментарии 13

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Гость

15:29:15 14-03-2025

А посадки будут?

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Гость

15:45:14 14-03-2025

А посадки будут?
Наверно нет, там усе банкроты.

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Олег

15:42:44 14-03-2025

Завершайте, чего пустое говорить, а если нет, то посадят. Не посадят , так накажут.

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Гость

15:43:37 14-03-2025

Мегагаразвязка звучит как приз аааавтомобиль. Там бы и кольца хватило как на малахова, наверно земли в стане мало, и поди уже бы зделали, да и по дешевле будет, да последующий ремонт тоже на копейку подешевле был бы. Но нельзя в следующий раз денег меньше дадут.

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Гость

15:50:10 14-03-2025

А с моста этого по одной полосе что ли вылетать из леса будут к Григоричу, как в аквапарке?

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Прохожий

15:56:37 14-03-2025

Не получился бы художественный музей под открытым небом...

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Гость

16:05:39 14-03-2025

Там бы и кольца хватило как на малахова................Малаховские кольца-полный отстой. Какой дебил их проектировал?

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Я советский проектировщик

17:12:04 14-03-2025

Гость (16:05:39 14-03-2025) Там бы и кольца хватило как на малахова................Малах...
С чего это я дебил - в девяностых внутри кольца на Юрина прекрасно паслись коровы.

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Гость

17:57:38 14-03-2025

Гость (16:05:39 14-03-2025) Там бы и кольца хватило как на малахова................Малах... если у дебилов ума нет кольца проезжать - причем тут проектировщики?

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Гость

17:43:52 14-03-2025


С чего это я дебил ................я не про Вас

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Сидор

13:54:17 16-03-2025

Григорича жалко, такое заведение было душевное

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мимопроходил

10:31:44 17-03-2025

Сидор (13:54:17 16-03-2025) Григорича жалко, такое заведение было душевное... шляпа там стала а не мясо

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Гость

10:51:10 17-03-2025

Сидор (13:54:17 16-03-2025) Григорича жалко, такое заведение было душевное... Душевный колокол оттуда звонил каждые полчаса?

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