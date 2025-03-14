Свет, асфальт и другое. Какие работы еще нужно провести на мегаразвязке в Барнауле
Строительство важного для города объекта планируется завершить в 2025 году
14 марта 2025, 15:15, ИА Амител
В настоящее время приостановленное строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле выполнено на 78%, сообщили в Минтрансе Алтайского края на запрос "Атмосферы".
На данный момент необходимо завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.
"С учетом сложившихся обстоятельств и необходимых по времени юридических процедур, а также обязательных технологических (строительных) процессов, строительство объекта планируется завершить в 2025 году", – уточнили в пресс-службе Минтранса.
Напомним, строительство объекта планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди, особенно те, что были летом и в начале осени.
В конце декабря 2024 года "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сообщалось, что сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам, трудившимся на объекте.
Ранее на портале госзакупок появился тендер на сумму 5 млн рублей для найма частного охранного агентства, которое будет следить за незавершенной развязкой.
15:29:15 14-03-2025
А посадки будут?
15:45:14 14-03-2025
А посадки будут?
Наверно нет, там усе банкроты.
15:42:44 14-03-2025
Завершайте, чего пустое говорить, а если нет, то посадят. Не посадят , так накажут.
15:43:37 14-03-2025
Мегагаразвязка звучит как приз аааавтомобиль. Там бы и кольца хватило как на малахова, наверно земли в стане мало, и поди уже бы зделали, да и по дешевле будет, да последующий ремонт тоже на копейку подешевле был бы. Но нельзя в следующий раз денег меньше дадут.
15:50:10 14-03-2025
А с моста этого по одной полосе что ли вылетать из леса будут к Григоричу, как в аквапарке?
15:56:37 14-03-2025
Не получился бы художественный музей под открытым небом...
16:05:39 14-03-2025
Там бы и кольца хватило как на малахова................Малаховские кольца-полный отстой. Какой дебил их проектировал?
17:12:04 14-03-2025
Гость (16:05:39 14-03-2025) Там бы и кольца хватило как на малахова................Малах...
С чего это я дебил - в девяностых внутри кольца на Юрина прекрасно паслись коровы.
17:57:38 14-03-2025
Гость (16:05:39 14-03-2025) Там бы и кольца хватило как на малахова................Малах... если у дебилов ума нет кольца проезжать - причем тут проектировщики?
17:43:52 14-03-2025
С чего это я дебил ................я не про Вас
13:54:17 16-03-2025
Григорича жалко, такое заведение было душевное
10:31:44 17-03-2025
Сидор (13:54:17 16-03-2025) Григорича жалко, такое заведение было душевное... шляпа там стала а не мясо
10:51:10 17-03-2025
Сидор (13:54:17 16-03-2025) Григорича жалко, такое заведение было душевное... Душевный колокол оттуда звонил каждые полчаса?