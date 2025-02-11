Стал известен предмет спора барнаульского кафе "У Григорича" с подрядчиком новой развязки

ООО "РСК" задолжало шашлычной за питание строителей

11 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Известная барнаульская шашлычная "У Григорича" подала иск в суд против подрядчика строящейся развязки на Змеиногорском тракте из-за организации питания рабочих. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Алтайского края.

Как выяснилось, у Региональной строительной компании, бывшего подрядчика строительства развязки на Змеиногорском тракте, осталась задолженность перед кафе за организацию питания строителей. Напомним, сумма исковых требований составила более 3,5 млн рублей.

Заявление суд еще не принял, поэтому говорить о других подробностях пока рано.

"Любопытно также, каким был рацион работников и за какое время образовалась сумма задолженности: согласно ранее размещенной информации, на развязке трудилось порядка 200 человек", – подчеркивает "Толк".

Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт.

Помимо этого, после расторжения договора компания осталась должна своим поставщикам. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые РСК получила и не успела освоить в ходе работ.

Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле собственными силами.