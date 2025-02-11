Стал известен предмет спора барнаульского кафе "У Григорича" с подрядчиком новой развязки
ООО "РСК" задолжало шашлычной за питание строителей
11 февраля 2025, 10:55, ИА Амител
Известная барнаульская шашлычная "У Григорича" подала иск в суд против подрядчика строящейся развязки на Змеиногорском тракте из-за организации питания рабочих. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Алтайского края.
Как выяснилось, у Региональной строительной компании, бывшего подрядчика строительства развязки на Змеиногорском тракте, осталась задолженность перед кафе за организацию питания строителей. Напомним, сумма исковых требований составила более 3,5 млн рублей.
Заявление суд еще не принял, поэтому говорить о других подробностях пока рано.
"Любопытно также, каким был рацион работников и за какое время образовалась сумма задолженности: согласно ранее размещенной информации, на развязке трудилось порядка 200 человек", – подчеркивает "Толк".
Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт.
Помимо этого, после расторжения договора компания осталась должна своим поставщикам. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые РСК получила и не успела освоить в ходе работ.
Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле собственными силами.
11:00:34 11-02-2025
шашлыка на 3 ляма!
нехило
17:39:06 13-02-2025
Гость (11:00:34 11-02-2025) шашлыка на 3 ляма!нехило... Это всего 17500 на человека выходит. А длилась стройка год, а то и больше.
11:05:35 11-02-2025
Строители походу вместо работы у армяна зависали ?
Вот и не успели построить
11:36:25 11-02-2025
3500000/200=17500 на человека. Не так уж и много если поделить эту сумму на количество дней.
12:57:12 11-02-2025
Гость (11:36:25 11-02-2025) 3500000/200=17500 на человека. Не так уж и много если подели... Да, а если учесть что год там копались, то делить надо на сотни дней. Тогда даже не 200, а несколько десятков человек легко проедят эту сумму.
11:39:33 11-02-2025
С этой развязкой просто позор какой-то.
11:56:39 11-02-2025
ясно, что двести человек не шашлыками по 500 р/шпажка кормили, там этого бюджета тогда на месяц с небольшим ))
еще дополнительно в копилку вопросов, как так вышло что рога и копыта у вас ярдовый тендер выиграли.
не удивлюсь, что у ни офис в пресловутом маска-сити в 20 квм, и работают они через воцап, на авито подбирая субподрядчиков.
12:16:54 11-02-2025
Гость (11:56:39 11-02-2025) ясно, что двести человек не шашлыками по 500 р/шпажка кормил... Не защищая застройщика: 46 млрд. выручки за 2023 год. 790 мол. прибыли. Это рога и копыта? Там что-то другое, и не пахнущеее розами. С обеих сторон.
12:30:30 11-02-2025
Пузырек (12:16:54 11-02-2025) Не защищая застройщика: 46 млрд. выручки за 2023 год. 790 мо... будем смотреть в новостях
15:45:13 11-02-2025
Пузырек (12:16:54 11-02-2025) Не защищая застройщика: 46 млрд. выручки за 2023 год. 790 мо... Ну и что выручка, можно и больше через "субчиков " прогнать. Главное что бы 790 были на месте, где нибудь на островах.
12:01:57 11-02-2025
А получал бы наличку за питание каждый день и не надо было бы судится.
13:28:03 11-02-2025
Однако это было условием, что "Григорич" спокойно уйдет
14:32:33 11-02-2025
Гость (13:28:03 11-02-2025) Однако это было условием, что "Григорич" спокойно уйдет... Куда уйдет?