Свобода на колесах. Какие ДТП с участием несовершеннолетних водителей произошли в крае

К сожалению, нередко ошибки на дорогах приводят к трагедии

11 августа 2026, 12:25, ИА Амител erid: 2W5zFJxYEdX

ДТП с участием мототранспорта / Фото: Управление Госавтоинспекции Алтайского края

Велосипед, мопед, электросамокат (или другое средство индивидуальной мобильности, СИМ) для несовершеннолетних – это не просто транспорт, а символ независимости и свободы. Также это способ быстро добраться до спортивной секции, школы или просто весело провести время с друзьями. Однако вместе со скоростью приходит и ответственность. Ежегодно статистика Госавтоинспекции фиксирует по стране тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта. Главная причина большинства из них – пренебрежение элементарными правилами дорожного движения.

Юридический статус: водитель, а не пешеход

Первое и самое важное заблуждение подростков заключается в том, что велосипедист или пользователь самоката приравнивается к пешеходу. В действительности правила четко разделяют участников движения.

Так, дети до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для пешеходов), находясь под присмотром взрослых.

Детям от 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть категорически запрещен.

Подростки старше 14 лет могут двигаться по правому краю проезжей части (при определенных условиях, например, при отсутствии велосипедной и велопешеходной дорожки, движение происходит в колоннах и т.д. п. 24.2. "О Правилах дорожного движения"), обочине или велосипедной полосе.

Важно, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, и велосипедист, и пользователь СИМ обязаны спешиться и пересекать проезжую часть в качестве пешехода, ведя транспортное средство рядом с собой. Переезжать "зебру" на велосипеде или самокате запрещено.

К сожалению, игнорирование этих правил приводит к трагедиям. Так, 27 мая 2026 года в Зональном районе водитель совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста – мальчика 2010 года рождения, который начал пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.

15 июня 2026 года в Троицком районе мальчик 2015 года рождения, при движении на СИМ не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате происшествия водитель получил травмы, оказана медицинская помощь.

Двухколесная опасность

Мопеды, скутеры и мотоциклы – это средства повышенной опасности. Во многом из-за того, что могут развивать высокую скорость. Именно поэтому к водителям этой транспортной категории предъявляют более высокие требования.

Так, управлять скутерами и мопедами (объем двигателя которых составляет до 50 куб. см) могут те, кому исполнилось 16 лет. При этом у водителя должно быть водительское удостоверение с категорией "M". Получить их можно после обучения в автошколе и сдачи экзаменов в Госавтоинспекции.

Легкими мотоциклами (с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см) могут управлять подростки, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории "А1".

В п. 24.7. "О Правилах дорожного движения" указано, что водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Также допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Наличие защитного шлема – обязательное требование для водителей и пассажиров мопедов, скутеров и мотоциклов. Устройство должно быть сертифицировано, застегнуто на все крепления. Рекомендуется использовать модели с визором для защиты глаз.

К сожалению, несовершеннолетние нередко игнорируют правила дорожного движения. Не имея опыта и навыков вождения, не зная правил дорожного движения, нарушители подвергают и себя, и других опасности.

Так, 26 апреля 2026 года в Крутихинском районе водитель – юноша 2010 года рождения, без водительского удостоверения, управляя мопедом "Рейсер", не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим наездом на препятствие – бетонный километровый столбик. В результате ДТП водитель мототранспорта погиб на месте происшествия.



7 июня 2026 года в Завьяловском районе произошло столкновение двух скутеров. В результате ДТП несовершеннолетним водителям оказана медицинская помощь. Юная пассажирка мототранспорта с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение. В момент происшествия все участники находились без мотошлемов.

Важно помнить, что мототранспорт и спортинвентарь – это не игрушки, а серьезное и сложное в управлении транспортное средство, которое требует максимальной собранности и навыков вождения. Легкомысленное отношение и неопытность нередко приводят к трагическим последствиям.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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