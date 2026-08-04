Подросток на незарегистрированном мотоцикле пострадал в ДТП в Алтайском крае

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован

04 августа 2026, 07:46, ИА Амител

Место происшествия / Фото: администрация Михайловского района

Вечером 11 июля в селе Михайловка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии травмы получил 17-летний водитель двухколесного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Михайловского района.

По предварительным данным, около 19:00 в районе дома № 2 на улице Лесной 31-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Kia Rio, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу мотоциклу под управлением подростка. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

«В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что юноша не имел права управления транспортными средствами. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, не имел государственных регистрационных знаков и полиса ОСАГО», — отметили в администрации.

В отношении подростка составили административные материалы. Общая сумма назначенных штрафов превысила 14 тысяч рублей.