Сын Ирины Усольцевой рассказал, что избавился от телефона после исчезновения семьи

Данил Баталов заявил, что сменил аппарат, чтобы скрыть переписку

09 февраля 2026, 13:32, ИА Амител

Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой / Фото: кадр видео Первого канала

В ходе проверки на полиграфе, проведенной перед съемками программы "Пусть говорят", сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой — 23-летний Данил Баталов — признался, что после исчезновения семьи избавился от своего телефона и купил новый, сообщает aif.ru.

Как показали в эфире, молодой человек не хотел раскрывать эту информацию, но детектор лжи вынудил его сказать правду.

По словам Баталова, он не хотел, чтобы записи и переписки из старого аппарата попались кому-либо на глаза. Также он упомянул о звонке из Испании, поступившем после исчезновения родителей. Данил заявил, что звонивший молчал в трубку, и предположил, что если бы это была его мама, она бы перезвонила.

Напомним, семья Усольцевых — Ирина, ее супруг Сергей и пятилетняя дочь — пропали 28 сентября во время похода в Красноярском крае. Поиски до сих пор не принесли результатов, а обстоятельства их исчезновения остаются неясными.