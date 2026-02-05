Правоохранители опровергли версию о нахождении пропавшей семьи Усольцевых в Испании

Несмотря на звонок с испанского номера, собранные доказательства исключают возможность их выезда за границу

05 февраля 2026, 11:16, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года во время похода в Красноярском крае, не могла уехать за пределы России. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, версия об их нахождении в Испании не нашла подтверждения и была опровергнута собранными по делу доказательствами.

3 февраля сын Ирины Усольцевой сообщил в эфире одного из телеканалов, что ему поступал звонок с одноразового номера из Испании, однако это не стало основанием для подтверждения версии о выезде.

Следователи продолжают поиски и расследование обстоятельств исчезновения семьи.

Напомним, семья Усольцевых — Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Они отправились в туристический поход по маршруту в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что загадочно пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах поселка Кутурчин. Если обследование жилых построек не даст результатов, в конце мая планируют проверить пещеры.