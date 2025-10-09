Зафиксирован последний сигнал телефона главы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге

Удалось установить примерное местонахождение устройства

09 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Следователи зафиксировали последний сигнал мобильного телефона главы семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в тайге Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным СК, сигнал от телефона Сергея Усольцева был определен в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Речь идет о сигнале от выключенного устройства, однако с помощью спецоборудования удалось установить его примерное местонахождение.

Поиски теперь сосредоточены в указанной зоне, которая ранее не обследовалась и расположена в обратном направлении от изначального маршрута.

Семья Усольцевых не выходит на связь уже двенадцать дней. В районе поисков выпал снег, температура воздуха опустилась ниже нуля. Об их судьбе пока ничего неизвестно.