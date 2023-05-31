Сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья покупателя, оправдали присяжные

Сибиряк не менее четырёх раз выстрелил в воздух, потом не менее трёх раз – в человека

31 мая 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области присяжные назвали невиновным сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья одного из двух пьяных парней, которые ночью начали выламывать двери и требовать продать пиво, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл 25 ноября 2021 года в посёлке Ложок. Магазин располагался в частном доме: на первом этаже – торговая точка, на втором – жильё предпринимателей. На скамье подсудимых оказался 32-летний сын владельца магазина, научный сотрудник Института ядерной физики.

"Я стрелял в воздух и кричал, чтобы вызвали полицию. Это всё слышали соседи. Я предупреждал, чтобы ко мне не приближались, что у меня оружие. Я пытался от них убежать, но они меня в моём дворе догнали", – пояснил мужчина.

В СК уточнили, что сибиряк не менее четырёх раз выстрелил из карабина "Сайга 410К-04" в воздух, после не менее трёх раз – в человека, который скончался на месте.

Гособвинитель заявил, что смертельный выстрел был произведён в спину убегавшему парню. Мать погибшего тоже не поверила в агрессию сына. Также отметила, что у подсудимого было много "вариантов не применять оружие".

Несмотря на доводы гособвинителя и потерпевших, присяжные поверили в версию защиты и вынесли оправдательный вердикт.

Потерпевшая сторона намерена добиваться отмены такого решения. Вероятно, прокуратура попытается обжаловать приговор, вынесенный на основании оправдательного вердикта.