Сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья покупателя, оправдали присяжные
Сибиряк не менее четырёх раз выстрелил в воздух, потом не менее трёх раз – в человека
31 мая 2023, 18:23, ИА Амител
В Новосибирской области присяжные назвали невиновным сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья одного из двух пьяных парней, которые ночью начали выламывать двери и требовать продать пиво, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент произошёл 25 ноября 2021 года в посёлке Ложок. Магазин располагался в частном доме: на первом этаже – торговая точка, на втором – жильё предпринимателей. На скамье подсудимых оказался 32-летний сын владельца магазина, научный сотрудник Института ядерной физики.
"Я стрелял в воздух и кричал, чтобы вызвали полицию. Это всё слышали соседи. Я предупреждал, чтобы ко мне не приближались, что у меня оружие. Я пытался от них убежать, но они меня в моём дворе догнали", – пояснил мужчина.
В СК уточнили, что сибиряк не менее четырёх раз выстрелил из карабина "Сайга 410К-04" в воздух, после не менее трёх раз – в человека, который скончался на месте.
Гособвинитель заявил, что смертельный выстрел был произведён в спину убегавшему парню. Мать погибшего тоже не поверила в агрессию сына. Также отметила, что у подсудимого было много "вариантов не применять оружие".
Несмотря на доводы гособвинителя и потерпевших, присяжные поверили в версию защиты и вынесли оправдательный вердикт.
Потерпевшая сторона намерена добиваться отмены такого решения. Вероятно, прокуратура попытается обжаловать приговор, вынесенный на основании оправдательного вердикта.
20:34:53 31-05-2023
Молодец, правильно сделал.
22:48:20 31-05-2023
Неужели прировняли к самообороне?? Наверное первый прецедент!!
07:29:22 01-06-2023
Гость (22:48:20 31-05-2023) Неужели прировняли к самообороне?? Наверное первый прецедент... Тоже приятно удивился. Не встали на сторону пьяных взломщиков. Не помню подобного. Хоть условно, но дают. А есть условка, надо выплачивать компенсации. А тут оправдали. Хороший прецедент
13:53:06 05-06-2023
Гость (07:29:22 01-06-2023) Тоже приятно удивился. Не встали на сторону пьяных взломщико... А я, родные и друзья просто в шоке. Это беспредел со стороны следствия и суда. В маленьком закрытом городке суд и следствие, к сожалению, наоборот защищает быдло и гопников. То ли ради погон, то ли ради премии... То ли им нравится когда город населяют маргинальные личности... Вот пожилого человека 65 лет посадили за то, что он защитил себя и супругу в своем же доме. Пьяная рвань с кулаками и матом набросилась на пенсионера, когда тот вежливо попросил его уйти, с той квартиры где он не должен был находиться, его с полицией много раз выгоняли оттуда, он представлялся другом дочери, не работал, жил и все время пил за счет этой дочери, а значит за счет того самого пожилого человека. Дед ни разу не судим хороший человек, свои права знает, чужих не нарушает. А этот алкаш, вор, заведено несколько дел по нападению на людей с избиением, дела за покушение на убийство и ничего бегает довольный, полиция его защищает и не трогает. Думая тоже надо суд присяжных.
22:51:46 31-05-2023
Самооборона.
22:58:11 31-05-2023
а где инфа про то, кто является владельцем сайги? если папка ученого, то почему сын сумел открыть сейф? хотя если по человечески судить... завалил пьяную быдлу... на планете стало свободнее... оно теперь ребенка не обидит. ни на чью жену не нападет... присяжным много плюсов в карму!!!
23:22:01 03-06-2023
Ребята! Сам я спокойный, не пьющий. Но если вдруг взбрендю и буду вести себя вот так, как эти черти - стреляйте в меня всей обоймой!!! И не тратьте патрона на предупредительный! Парень с сайгой - молодец!!! Присяжным - респект и уважуха!!!
13:20:30 05-06-2023
Здорово! Наглое быдло нужно гнать в шею. Конечно человека уже не вернешь, жаль близких, но нарушать чужие границы никому не позволено. Был бы культурный - был бы жив. Присяжные молодцы! А родным погибшего сочувствую. Он о вас не думал когда себя так вел.