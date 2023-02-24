Такой день. Годовщина СВО и много различных вариантов завершения конфликта

О главных событиях Алтайского края за 24 февраля

24 февраля 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

24 февраля. Уже год Россия живёт в условиях ведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Этот шаг военного и политического руководства страны в 2022 году стал во многом неожиданным для широкой общественности, хотя некоторые издания и аналитики предупреждали о вероятности жёсткого развития событий в соседнем государстве. Эксперты оценили результаты года военной операции на Украине.

За прошедший год спецоперация не только окончательно изменила внешнюю политику страны, её идеологию и приоритеты, но и повлияла на отечественную экономику. Санкции, эмбарго, потолки цен, заградительные барьеры – эти и многие другие понятия стали привычными, когда в СМИ появляются сообщения об экономических отношениях с западным сообществом.

По всей видимости, западные "партнёры" надеялись, что российская экономика рухнет уже в первые месяцы после введения санкций, по числу которых наша страна стала абсолютным мировым лидером. Но Запад просчитался.

Китай представил свой план политического урегулирования конфликта на Украине. Документ содержит 12 пунктов, в которых призывают отказаться от холодной войны и двойных стандартов и прийти к уважению интересов безопасности всех стран.

"Все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства", – говорится в документе.

Кроме того, нельзя допускать злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, поскольку это не способствуют разрешению кризиса, а лишь создаёт новые проблемы.

В Британии назвали шесть возможных сценариев окончания конфликта между Россией и Украиной. Среди вариантов: "мирное соглашение", "война на истощение", "ядерная война" и другие.

При этом отметили, что абсолютно "не ясно, как выглядит победа Украины". Более того, уже сегодня большинство западных сторонников Киева считают, что Крым для Украины "потерян навсегда".

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости достижения всех целей спецоперации на Украине, чтобы России ничего не угрожало.

"Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши", – подчеркнул он.

Иначе, добавил Медведев, любое мирное соглашение приведёт к тому, что новая украинская власть снова будет провоцировать мировой конфликт.