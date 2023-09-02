Такой день. 293-летие Барнаула и новая "Мисс Барнаул"

Главное за 2 сентября

02 сентября 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаул 2 сентября отметил 293-й день рождения. Праздник выдался по-настоящему масштабным: только на площади Сахарова собрались десятки тысяч барнаульцев. Горожан в самых разных уголках краевой столицы сегодня развлекали выставками, концертами, спортивными и многими другими мероприятиями, а закончилось празднование зрелищными фейерверками во всех районах города.

По этому поводу мы весь день вели онлайн-трансляцию, в которой подробно рассказали о торжествах на день рождения алтайской столицы. Если вы пропустили праздник или какое-то мероприятие, то можете посмотреть фото и видео по этой ссылке.

20-летняя студентка Алтайского государственного университета Регина Русских завоевала титул "Мисс Барнаул – 2023". Ежегодный городской конкурс красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы, всего за почетный титул боролись 22 участницы.

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