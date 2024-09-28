Такой день. День рождения Алтайского края и будущее бийского аэропорта
Главное за 28 сентября
28 сентября 2024, 23:33, ИА Амител
Алтайскому краю 28 сентября исполнилось 87 лет. По этому случаю губернатор Виктор Томенко поздравил жителей с этим праздником, отметив, что "наш край молод душой, богат энергией и главное – людьми".
Аэропорт города Бийска не будут восстанавливать, сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. Аэровокзал прекратил работу в наукограде в 2010 году.
В барнаульском парке "Центральный" устанавливают арт-объекты "Кубики". Это четыре познавательных арт-объекта, которые расскажут о флоре, фауне парке и других интересных вещах.
В Алтайском крае в конце сентября подскочило число пострадавших от клещей. За прошедшую неделю от их присасывания пострадало 103 человека.
Жители Барнаула пожаловались на плохую работу автобуса № 35. По их словам, 28 сентября не было ни одного автобуса этого маршрута в сторону Силикатного – все ехали в центр.
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