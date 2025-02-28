Такой день. Совместная работа медиков и спасателей и ДТП рядом с шинным заводом

О главных событиях Алтайского края за 27 февраля

28 февраля 2025, 00:16, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В Алтайском крае в ночь с 26 на 27 февраля произошел пожар в частном доме и надворных постройках в селе Саввушка Змеиногорского района.

На момент прибытия пожарных люди из горящего строения вышли. Тушили пламя девять специалистов на четырех единицах техники. Погибших нет.

Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте под Барнаулом утром 27 февраля. Как рассказали в городской полиции, в инциденте пострадали два человека.

По информации Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Alex под управлением 52-летнего водителя, Toyota Camry Gracia, за рулем которого была 34-летняя женщина, Ford Fiesta под управлением 38-летней женщины и Ford Focus – им управлял 56-летний мужчина. Кто стал виновником происшествия – не уточняется. Травмы получили водители Toyota Alex и Camry Gracia.

В Камне-на-Оби спасатели помогли медикам в транспортировке больной пациентки. Женщине срочно потребовалась врачебная помощь из-за отека легкого, но прибывшие сотрудники скорой не смогли спустить ее с третьего этажа.

"На помощь прибыли специалисты 54-й ПСЧ 8-го ПСО, транспортировали пожилую женщину и благополучно передали врачам", – рассказали в МЧС.

В Барнауле на проспекте Космонавтов, 12, столкнулись автомобили BMW X5 и Toyota Corolla с логотипами такси "Город" под управлением 30-летнего водителя.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Corolla, женщина 1999 года рождения, получила телесные повреждения, доставлена в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – рассказали в ГАИ.