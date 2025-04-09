Такой день. Гибель подростков "по неосторожности" и жесткое ДТП в центре Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 9 апреля

09 апреля 2025, 23:25, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в результате гибели подростков возбудили уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам".

Как ранее сообщил источник издания, утром 8 апреля в барнаульском поселке Центральном обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет. Вечером 7 апреля после прогулки они разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми. Мальчики могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.

В Алтайском крае задержали руководителя компании, занимающейся поставкой продуктов питания. Мужчину подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

По информации ведомства, в 2024 году мужчина заключил договор с одной из больниц региона, однако не собирался его исполнять. Под видом мяса предприниматель поставлял в организацию некачественную и потенциально опасную продукцию.

В центре Барнаула произошло жесткое ДТП. На пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Nissan Note ехала по проспекту Ленина в направлении улицы Анатолия. При повороте налево она не предоставила преимущество в движении встречной Toyota Land Cruiser, которой управлял 55-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.

В Барнауле полицейские задержали основателя и пятерых участников организации, продававшей пенсионерам фильтры для воды по многократно завышенной цене.

В краевой столице злоумышленники обманули 24 местных жителя, похитив в общей сложности порядка 500 тысяч рублей.