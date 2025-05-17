Такой день. "Ночь музеев" и надвигающаяся непогода

Главное за 17 мая

17 мая 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Daria Drewnowska / unsplash.com

В Барнауле вечером 17 мая состоялось открытие всероссийской акции "Ночь музеев". По этому случаю культурные учреждения города подготовили для жителей выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты и другие активности.

В барнаульском парке "Арлекино" из аттракциона вылетела девушка вместе с ремнем безопасности. Ей удалось избежать серьезных повреждений.

Погода ухудшится в Алтайском крае во второй половине дня 18 мая. В это время ожидаются дожди и грозы, при которых местами будут сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. Помимо этого, 19 мая в регионе будет похолодание. Спасатели призвали жителей не укрываться под деревьями.

В городе Яровом Алтайского края трое подростков от 13 до 15 лет записали на видео, как изнасиловали пятиклассницу, а затем выложили ролик в школьный чат. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В Барнауле водитель легковушки избил шофера автобуса после ДТП, в котором сам был виновником. По словам представителей компании-перевозчика, потерпевшего госпитализировали, по предварительной информации, у него случился инсульт. Нападавшего задержали правоохранители.