Такой день. "Ночь музеев" и надвигающаяся непогода
Главное за 17 мая
17 мая 2025, 23:30, ИА Амител
В Барнауле вечером 17 мая состоялось открытие всероссийской акции "Ночь музеев". По этому случаю культурные учреждения города подготовили для жителей выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты и другие активности.
В барнаульском парке "Арлекино" из аттракциона вылетела девушка вместе с ремнем безопасности. Ей удалось избежать серьезных повреждений.
Погода ухудшится в Алтайском крае во второй половине дня 18 мая. В это время ожидаются дожди и грозы, при которых местами будут сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. Помимо этого, 19 мая в регионе будет похолодание. Спасатели призвали жителей не укрываться под деревьями.
В городе Яровом Алтайского края трое подростков от 13 до 15 лет записали на видео, как изнасиловали пятиклассницу, а затем выложили ролик в школьный чат. Правоохранители возбудили уголовное дело.
В Барнауле водитель легковушки избил шофера автобуса после ДТП, в котором сам был виновником. По словам представителей компании-перевозчика, потерпевшего госпитализировали, по предварительной информации, у него случился инсульт. Нападавшего задержали правоохранители.
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